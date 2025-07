Feneval celebra la presentación del recurso de la CNMC contra la ley que regula la entrada de vehículos en Ibiza

IBIZA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (Feneval) ha valorado positivamente la decisión adoptada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de recurrir la Ley 5/2024 aprobada por el Consell de Ibiza que limita desde el pasado 1 de junio la entrada de vehículos de alquiler en la Isla durante la temporada estival.

En un comunicado, la Federación ha explicado que la CNMC no valora si la imposición de la prohibición está bien justificada al no entrar en sus competencias, aunque considera que el método empleado para distribuir permisos a las compañías de rent a car "discrimina y restringe de forma injustificada la competencia en el mercado".

Feneval ha recordado que, antes de la presentación de este recurso, en el mes de mayo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia envió al Consell un requerimiento previo para que modificara los aspectos más conflictivos de la normativa desde el punto de vista de la competencia.

Según ha explicado la Federación, dicha regulación, que fija un máximo de 16.000 vehículos de alquiler, establece actualmente un sistema de reparto que "perjudica especialmente" a las empresas que soliciten un mayor número de autorizaciones, reduciendo sus posibilidades de operabilidad y desincentivando la competencia en cuanto a precios, calidad o innovación.

Asimismo y, por tercer año consecutivo, la CNMC también ha impugnado aquellas restricciones similares que afectan a la isla de Formentera durante el verano a la espera de que se resuelvan los recursos judiciales anteriores.

Ante todo ello, Feneval ha valorado ambos recursos presentados por la CNMC, asegurando que las normativas "rompen la equidad del mercado, generan una clara inseguridad jurídica y atacan la libre competencia del mercado".

"Las administraciones deben asumir su responsabilidad patrimonial por las consecuencias económicas que estas medidas pueden acarrear para las empresas del sector, especialmente tras el concurso de Aena, en el que se adjudicaron plazas para las compañías de rent a car bajo unas condiciones que ahora quedan en entredicho", ha asegurado al respecto el presidente ejecutivo de Feneval, Juan Luis Barahona.

Barahona también ha recalcado que "se está señalando al rent a car como el gran culpable de la saturación de tráfico de las carreteras baleares, cuando no alcanza el 10 por ciento del total de vehículos que circulan por la Isla, sin tener en cuenta que el sector responde a la demanda turística y no la genera. Esta normativa ataca a la consecuencia y no a la causa del problema".