Feneval celebra el recurso de Competencia contra el sistema de cupos en la regulación de vehículos de las Pitiusas

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EIVISSA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Feneval) ha expresado su satisfacción por la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de interponer un recurso contra los sistemas de asignación de autorizaciones para vehículos de alquiler establecidos en Eivissa y Formentera para las próximas temporadas estivales.

En un comunicado, la patronal ha considerado que la postura de la CNMC pone en valor una de las principales reivindicaciones que el sector del 'rent a car' viene trasladando periódicamente a las administraciones y es que los objetivos de sostenibilidad y de ordenación de la movilidad son legítimos, pero deben desarrollarse mediante mecanismos que respeten la legalidad, igualdad entre empresas, seguridad jurídica y la libre competencia del mercado, ha considerado la Federación.

"Valoramos positivamente la intervención de la CNMC, pues pone de manifiesto algo esencial que desde Feneval llevamos tiempo defendiendo: la regulación planteada discrimina a unas empresas frente a otras con criterios arbitrarios contraviniendo las leyes de la competencia y sin que ataje la raíz del problema de sostenibilidad del turismo y la mejora del tráfico", ha señalado el presidente en funciones de Feneval, Ignacio Manzano.

En el caso particular de Eivissa, el Consell ha concedido de 14.000 autorizaciones para vehículos de alquiler sin conductor para 2026 y 2027. Según señala la CNMC, los principales perjudicados por las medidas son los usuarios, tanto visitantes como residentes, ya que la regulación desincentiva competir en precios, variedad, innovación y calidad del servicio.

Del mismo modo, la CNMC recurre por cuarto año consecutivo las restricciones a los vehículos de alquiler en Formentera para la actual temporada de verano. Además, destacan que todavía están pendientes de resolver los recursos judiciales presentados en 2023, 2024 y 2025, ha puntualizado la Federación.

La entidad ha considerado que responsabilizar de manera específica al 'rent a car' de los problemas de congestión en Baleares no permite abordar las causas estructurales de la movilidad en las Pitiusas.

En este sentido, Manzano ha afirmado que el sector del alquiler de vehículos, como parte esencial de la actividad turística y económica del archipiélago balear, forma parte de la solución. "Necesitamos una planificación integral que tenga en cuenta el transporte público, las infraestructuras, las zonas de mayor afluencia y el conjunto de los vehículos que circulan por las islas, sin concentrar las restricciones sobre una única actividad", ha insistido.

Por ello, la patronal ha hecho hincapié en que las compañías de alquiler renuevan sus flotas de vehículos de manera frecuente y realizan inversiones para incorporar vehículos más modernos, eficientes y adaptados a los nuevos estándares medioambientales. "Las políticas públicas deberían aprovechar esta capacidad de renovación y colaboración del sector, en lugar de establecer mecanismos que limiten su actividad sin acreditar suficientemente que sean la alternativa más eficaz para reducir la congestión", ha añadido Manzano.

Desde Feneval han deseado que sean escuchadas las reclamaciones de la industria y que "el recurso de la CNMC llegue a buen puerto". "Lo que demanda el actual contexto es reforzar el transporte público, adaptar las infraestructuras al actual crecimiento de la población y de la demanda turística, gestionar específicamente los puntos y periodos de mayor congestión y utilizar datos objetivos para conocer el origen real de los desplazamientos", han concluido.