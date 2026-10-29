La feria BaleArt abre sus puertas con un 75% más de participación

Un artesano hace cerámicas en la feria BaleArt. - CAIB

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria de artesanía BaleArt ha abierto sus puertas este jueves y hasta el próximo 1 de noviembre, con un total de 70 expositores, lo que supone un 75 por ciento más de participación que en la edición del año pasado, cuando se recuperó el evento después de 15 años.

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha señalado en un comunicado que el objetivo de la feria es visibilizar la artesanía, valorar los oficios tradicionales y dar a conocer la riqueza y la diversidad de los productos elaborados en Baleares.

Esta edición, que se celebra en La Misericòrdia, destaca por la ampliación de la oferta con la incorporación de la familia artesana de la alimentación.

BaleArt pretende ser un espacio para promover la producción local tanto por la participación de artesanos acreditados de todas las islas, como por la diversidad de los oficios, productos e iniciativas artesanas que se exponen.

En esta edición destacan disciplinas como la alfarería y la cerámica, el vidrio, la madera, el cuero, la cestería, los tejidos, los encajes, la pintura y los trabajos en metal, así como productos alimentarios, entre los que se encuentran la miel, los licores y los quesos.

Todas las piezas expuestas cuentan con la certificación de los respectivos consells insulares mediante las cartas de artesano o maestro artesano, que garantizan su autenticidad y calidad.

Además de las exposiciones, BaleArt ofrece un programa de actividades para aproximar la artesanía al público general. La programación incluye demostraciones en directo, animación y degustaciones de los productos tradicionales. Los visitantes también pueden conocer los distintos oficios artesanos.

El horario de la feria es de 11.00 a 20.00 horas, salvo el domingo, cuando cerrará a las 16.00 horas. La entrada es gratuita.