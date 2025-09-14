La Feria de la Caza y del Mundo Rural homenajea a siete personas por su "dedicación e implicación" en la cinegética

La Feria de la Caza y del Mundo Rural homenajea a siete personas - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La II Feria de la Caza y del Mundo Rural del Consell de Mallorca ha homenajeado a siete personas por su "dedicación e implicación" en el mundo de la caza y su "relevante trayectoria".

La entrega de premios del concurso fotográfico de temática de caza y mundo rural y los reconocimientos a personas vinculadas con el mundo cinegético y rural se llevaron a cabo este sábado, según ha informado el Consell.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, presidió el acto de reconocimiento a siete personas destacadas del mundo de la caza, acompañado del director insular de Caza, Sebatià Perelló, y del presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM), Gaspar Oliver.

Así, los galardonados fueron Lluis Grimalt Bauzà, campesino y cazador de Petra, divulgador de recetas de cocina en IB3; Maria Batle Méndez, cazadora con una larga trayectoria que se inició en la modalidad de cetrería con diez años; así como Tomeu Carbonell Gelabert, joven cazador de la modalidad tradicional de caza de perdiz con reclamo y 'bagues' y de la becada con perro de muestra.

También se homenajeó a Rafel Vilanova Cantallops, campeón de España de caza de becada; Juan Pascual Requena, presidente de la sociedad de cazadores de galgos de Mallorca; Antonia Rosselló Oliver, funcionaria del servicio de caza del Consell de Mallorca con más de 30 años de servicio; Javier Sagrera Azpillaga, cazador y escritor de reconocido prestigio del mundo de la caza, además de ser el "padrino" de la Feria de Caza y Mundo Rural.

La segunda jornada de actividades de la feria este domingo, en el hipódromo de Son Pardo, contará con carreras de caballos, una demostración de utensilios y herramientas del campo, un taller de tiro de fona, un simulacro de caza con arco y una exhibición de perros pastores, entre otras.

A las 12.00 horas, tendrá lugar un espectáculo de cocina en directo con la preparación de recetas tradicionales de caza por parte del chef Jordi Cantó, con una Estrella Michelín.

Durante toda la jornada, los niños podrán disfrutar de una amplia zona deportiva, paseos con ponis, una diligencia tirada por caballos y multitud de juegos infantiles.