La Feria del Libro de Palma repite en la plaza de España: consulta la programación completa

Archivo - Varias personas pasean entre las paradas de la Feria del Libro de Palm. - GREMI DE LLIBRETERS DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La 44 edición de la Feria del Libro de Palma repetirá ubicación en la plaza de España de Palma del 29 de mayo al 7 de junio y contará con la participación de 16 librerías, además de la Nova Editorial Moll, el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca a través de la Fundación Mallorca Literaria.

La programación la han presentado este jueves la vicepresidenta primera y consellera insular de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca, el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, y el presidente del Gremi de Llibreters de Mallorca, Miquel Ferrer.

Esta nueva edición de la Feria del Libro de Palma servirá, además, para estrenar la nueva colaboración del Gremi de Llibreters con la entidad Apropa Cultura, un acuerdo que permitirá que la programación y el trabajo del gremio llegue también a los colectivos en situación de vulnerabilidad para facilitar el derecho de todas las personas de acceso a la cultura, y que ha derivado ya en la inscripción de más de 70 personas a través del portal de la plataforma.

La programación de este año incluye toda una serie de actividades dirigidas a diferentes perfiles --desde escuelas hasta entidades sociales que incluyen desde niños hasta gente mayor-- que se llevarán a cabo durante las mañanas de lunes a viernes.

Entre ellas se incluyen talleres, lecturas en voz alta y un encuentro del club de lectura de la Asociación de Lectura Fácil de las Islas.

"Tras la buena experiencia del año pasado, repetimos ubicación de la Feria del Libro con la intención de llegar a nuevos públicos gracias a la adhesión a Apropa Cultura y en una extensa programación de actividades", ha indicado Ferrer.

APUESTA POR EL TALENTO LOCAL Y EMERGENTE

La programación incluye más de 40 actividades entre las que destacan presentaciones, cuentacuentos, talleres y conciertos.

La Feria del Libro 2026 acogerá la presentación de los debuts literarios de autores locales como el humorista Yunez Chaib o la escritora Olívia Lund, así como la de la primera novela de Marcos Augusto y de los nuevos libros de Laia Malo, Àlex Fito y Cecília Navarro.

También el periodista y musicólogo Pere Estelrich presentará su último libro, 'Crònicas Wagnerianes', en una sesión que incluirá varias actuaciones musicales.

Autores como Miguel Gane, Alina Not, Eudald Espluga y Luciana Peker pasarán también por un acontecimiento que se unirá al Año Blai Bonet con un recital organizado por la Fundación Mallorca Literaria y que ofrecerá también un taller de 'twerking' a cargo de Sai López y la grabación de un capítulo del podcast 'Guarida y tapete'.

PROGRAMACIÓN INFANTIL

En el apartado infantil y familiar, la programación incluye la actuación de Cucorba, organizada con el apoyo de la Obra Cultural Balear (OCB).

El célebre grupo de animación infantil, que debutó ahora hace 50 años, se despedirá de los escenarios el próximo mes de enero y ofrecerá una de sus últimas actuaciones a Palma en el marco de la Feria.

Además, el acontecimiento incluirá cuentacuentos vinculados a las novedades editoriales como 'Petit mallorquinari' de Melicotó o el cuento de 'L'amor de les tres taronges', recientemente publicado por la Nova Editorial Moll, así como actuaciones y cuentacuentos de Centimets Teatre, Conte Contat, Caterina Valriu y La Fada Despistada, entre otros.

PREGÓN DE FADES

El inicio oficial de la programación será el próximo viernes 29 de mayo a las 18.30 horas con el pregón, a cargo de Fades.

El acto inaugural será conducido por la periodista Margalida Mateu y contará con la actuación de Monkey Doo.

Este día la feria permanecerá abierta hasta las 22.00 horas, en una nueva edición de la Nit de Fira estrenada en 2025.

Durante el acto de conclusión, que se llevará a cabo el domingo 7 de junio a partir de las 18.00 horas, habrá una nueva edición del concurso 'Cronològic: escriptors vs llibreters vs lectors', conducido por Javi Vegas y Salvador Olivas, seguido del concierto la banda de música Unión Musical Nostra Terra de Son Ferriol.

La feria permanecerá abierta desde el viernes 29 de mayo hasta el domingo 7 de junio en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas, a excepción del viernes 29, que estará abierta hasta las 22.00 horas. Todas las compras realizadas en la Feria del Libro de Palma disfrutarán de un cinco por ciento de descuento.