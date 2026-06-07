La Feria del Libro seguirá en la plaza de España tras finalizar con un aumento generalizado de las ventas

Personas pasean por las casetas de la Feria del Libro de Palma en la plaza de España. - GREMI DE LLIBRETERS DE MALLORCA

PALMA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 44 Feria del Libro de Palma ha cerrado este domingo su segunda edición en la plaza de España con un aumento generalizado de las ventas que confirma la ubicación como emplazamiento definitivo.

El Gremi de Llibreters ha resaltado la consolidación de la nueva sede como definitiva, y ha señalado que ha servido para abrir la feria a nuevos perfiles de asistentes.

El acuerdo firmado por el Gremi con Apropa Cultura ha derivado en la participación de más de 80 usuarios de la plataforma en las diferentes actividades.

Además, más de 300 alumnos de varios centros escolares y entidades han estado también presentes en una feria que ha sido valorada muy positivamente tanto por los participantes como por los libreros.

El tiempo ha acompañado y ha convertido la plaza de España en epicentro de la vida cultural de Palma para residentes y visitantes durante los últimos diez días.

Los libreros han confirmado el aumento generalizado de las ventas, de entre un cinco y un 10 por ciento.

Han destacado los talentos locales como Yunez Chaib, Laia Malo, u Olívia Lund, así como la presencia de escritores como Miguel Gane, Eudald Espluga y Luciana Peker.

La feria de 2026 ha contado también con actividades como la grabación de diferentes podcasts como 'Guarida y tapete' y 'Llegir x llegir' y un taller de 'twerking'.

Además, esta edición ha permitido recuperar la participación institucional con las casetas del Ayuntamiento de Palma, dedicada a las publicaciones municipales, que han tenido una muy buena acogida por parte del público, y de la Fundación Mallorca Literaria, centrada en el Año Blai Bonet.