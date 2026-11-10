Fernández garantiza la apertura de las infraestructuras del plan 2017-2021

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha garantizado que se abrirán y se pondrán en funcionamiento todos las infraestructuras del plan 2017-2021 a pesar que el PSIB fue incapaz de hacerlo.

En el pleno del Parlament de este martes, Fernández ha respondido a la pregunta del diputado del PSIB Omar Lamin, que ha señalado que 5.400 personas esperan servicios de dependencia reconocidos, 1.600 esperan centro de día y que 1.400 esperan residencia pública, con tiempo duplicados.

La consellera ha criticado la "dejadez" y la "falta de planificación" de la legislatura anterior con licitaciones a la baja y recortes que "jugó con los ciudadanos con dependencia y sus impuestos".

Fernández ha criticado igualmente la improvisación, la propaganda y la falta de rigor del anterior Ejecutivo y ha señalado que el actual, a pesar de que el Gobierno central ha dejado a Baleares a la cola de la financiación estatal a pesar de haber aumentado la recaudación vía impuestos un 70 por ciento, ha mejorado los contratos y la gestión de la infraestructuras y los servicios sociosanitarios.

"Por suerte esto acabará el próximo 29 de noviembre", ha concluido la consellera.