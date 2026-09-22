Fernández: "Nunca podemos estar satisfechos en bienestar social, siempre habrá necesidades"

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha reconocido este martes que nunca se puede estar satisfecho en materia de bienestar social y dependencia "porque siempre habrá necesidades".

Fernández se ha pronunciado de este modo en el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament de este martes, después de que el diputado del PSIB Omar Lamín haya reprochado al Govern que "en tres años no ha cambiado nada" y las listas de espera de dependencia "siguen siendo intolerables".

Para la consellera, sin embargo, "la realidad se defiende sola" y se ha referido al incremento de las resoluciones, la reducción de los tiempos de valoración y de las listas de espera. También ha apuntado al aumento de las prestaciones y a la ejecución del plan de infraestructuras. También ha asegurado que se han creado nuevos servicios y se ha financiado por primera vez el ocio adaptado.

Fernández, igualmente, ha señalado que el presupuesto en dependencia es un 30 por ciento mayor y que ha aumentado el número de profesionales.

Además, la consellera ha criticado al Gobierno central por "ningunear" a los ciudadanos de Baleares después de anunciar "a bombo y platillo que iba a llegar al 50 por ciento de la financiación del coste de la dependencia, tal y como está obligado por ley. "Es mentira, porque ni 50 por ciento ni 28 millones. Van a llegar muchos menos", ha asegurado. También ha criticado que la ley de la dependencia no tenga memoria económica. "Viene financiada con cero euros", ha concluido la consellera.

"La realidad es que las ayudas no llegan, a pesar de las cifras y discursos del Govern", ha replicado Lamín.