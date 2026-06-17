Fernández visita el nuevo Centro de Día de Porreres

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, durante su visita al Centro de Día de Porreres. - CONSELLERIA DE FAMILIAS

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha visitado el nuevo Centro de Día de Porreres, que ya ha iniciado su actividad y atiende a sus primeros usuarios.

De esta manera, ha acudido para conocer de primera mano las instalaciones, el servicio y dar la bienvenida a las personas usuarias y a los profesionales del centro, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

Acompañada por la directora general de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, María Castro, y por la alcaldesa de Porreres, Maria Agnès Sampol, la consellera ha recorrido las instalaciones y ha podido compartir un rato con las personas usuarias y el equipo profesional.

El centro, que inició su actividad el pasado 20 de mayo, dispone de 30 plazas, de las que 25 forman parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia de Balears gracias al convenio de colaboración firmado entre la Conselleria y el Ayuntamiento de Porreres.

Este acuerdo permite ofrecer un servicio especializado de atención diurna a personas mayores en situación de dependencia del municipio y de su entorno, al favorecer que puedan vivir en sus hogares y mantener sus vínculos familiares y sociales.

El Govern destina más de 411.000 euros al concierto de estas 25 plazas hasta finales de 2027. El centro ofrece atención diurna especializada a personas mayores en situación de dependencia, con servicios orientados a promover su autonomía personal y mejorar su calidad de vida.

Durante la visita, Fernández ha destacado que es una "satisfacción" comprobar que este centro de día ya es "una realidad" y que sus plazas ya están al servicio de las personas que "más lo necesitan". "Detrás de cada plaza hay una persona mayor y una familia que dispone de un mayor apoyo para afrontar el día a día", ha añadido.

Fernández ha remarcado también que la mejor noticia es ver estas instalaciones "llenas de vida" y al servicio de los vecinos de Porreres, por lo que ha alegado que el sentido de las políticas sociales es "transformar proyectos en recursos útiles para las personas".