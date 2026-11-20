EIVISSA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Senado por Eivissa, Carmen Ferrer, ha defendido este viernes que el aeropuerto "debe estar al servicio de los intereses de los ibicencos" y ha reclamado que cualquier inversión o modificación de esta infraestructura estratégica se realice de acuerdo con las necesidades de la isla y con su modelo turístico y territorial.

En una comparecencia ante los medios, Ferrer ha señalado que el aeropuerto es una infraestructura crítica para la conectividad y la economía de Eivissa, pero ha advertido de que su planificación "no puede hacerse al margen de las políticas que están impulsando las instituciones de la isla".

"No tendría sentido que desde Eivissa estemos limitando plazas turísticas, luchando contra la oferta ilegal y regulando la entrada de vehículos mientras, al mismo tiempo, desde Madrid se diseña una infraestructura pensando en aumentar indefinidamente las llegadas. Las políticas tienen que ser coherentes", ha afirmado.

En este sentido, la candidata ha defendido que la estrategia turística de Eivissa debe avanzar hacia "más calidad y más valor, no simplemente más cantidad".

"Queremos un aeropuerto moderno, eficiente y cómodo. Estaremos a favor de cualquier mejora que beneficie a los ibicencos, pero no necesitamos un aeropuerto diseñado únicamente para crecer ni una infraestructura que pierda su identidad y parezca una discoteca", ha señalado. Ferrer ha defendido avanzar hacia "un modelo de cogestión real".

Por su parte, el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha reiterado que Eivissa necesita inversiones para modernizar el Aeropuerto, pero no una ampliación que suponga un aumento de su capacidad de pasajeros.

También, ha señalado que existe una posición compartida entre las instituciones de Eivissa y ha añadido que también ha querido escuchar directamente a los vecinos afectados por el proyecto.

"Me he reunido con las asociaciones de vecinos de Sa Caleta, Can Palleu y Can Frígoles para conocer de primera mano sus preocupaciones y recoger su malestar ante la falta de transparencia con la que se ha planteado este proyecto. Una actuación de esta importancia no puede diseñarse de espaldas a las instituciones ni a las personas que viven en su entorno", ha afirmado.

Además, el presidente del Consell ha reclamado que las instituciones de Eivissa participen desde el inicio en cualquier decisión futura. "No estamos en contra de invertir. Queremos inversión, pero queremos decidir dónde es necesaria, para qué sirve y qué consecuencias tendrá sobre una isla con unos recursos y una capacidad de carga limitados", ha concluido Marí.