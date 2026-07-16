Ferreries contará con nueve viviendas públicas de alquiler para residentes en el municipio

MENORCA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern, junto con el Consell de Menorca y el Ayuntamiento de Ferreries, ha presentado este jueves el proyecto de la nueva promoción de nueve viviendas de protección pública en régimen de alquiler que se construirá en un terreno cedido por el Consistorio.

Se trata de una de las tres promociones que tramita el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en el municipio, con un total de 50 viviendas previstas y que se destinarán de forma preferente a residentes con diez años o más de residencia en Ferreries y serán las primeras promociones en el municipio en casi 15 años.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca; y el alcalde de Ferreries, Pedro Pons; junto con el gerente del Ibavi, Roberto Cayuela, han presentado el proyecto, que tiene un presupuesto de 1,8 millones de euros y se enmarca en el plan de inversiones en infraestructuras 'Islas en transformación'.

El presupuesto de esta promoción del Ibavi contará con diversas fuentes de financiación, en parte procedentes del Factor de Insularidad del Régimen Especial de Baleares y de la aportación del Consell fruto del convenio de colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La promoción constará de nueve viviendas de protección pública en régimen de alquiler, una de las cuales estará adaptada para personas con discapacidad.

Se trata de cinco viviendas de dos dormitorios, una de ellas adaptada, con superficies útiles de entre 60 y 65 metros cuadrados, y de cuatro viviendas de un dormitorio, de 39 metros cuadrados de superficie útil. Además, prevé también un local en planta baja de 188 metros cuadrados. El edificio dispondrá de una superficie total construida de 1.002 metros cuadrados sobre un solar de 616 metros cuadrados y se levantará en planta baja y dos plantas superiores.

La fecha de inicio de las obras se prevé entre finales de este año y comienzos del próximo, y el plazo de ejecución previsto es de 16 meses.

Además, el Govern también impulsa otras dos nuevas promociones en Ferreries: una de 21 viviendas, en la que también colabora el Consell de Menorca, y otra de 20 viviendas. En las tres promociones, y de acuerdo con la petición del ayuntamiento, se establecerá el criterio de preferencia de destinar las viviendas a residentes con un mínimo de diez años de residencia en el municipio.

El conseller ha señalado que estas promociones de vivienda pública serán las primeras en Ferreries en casi 15 años y la mayor construcción de vivienda pública en el municipio, teniendo en cuenta que actualmente el Ibavi gestiona una única promoción de 24 viviendas en el municipio, todas en régimen de alquiler, situadas en la avenida de Son Morera.