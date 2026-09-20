La Festa des Vermar de Binissalem rinde homenaje a las personas mayores. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha asistido este domingo al 72º Homenaje a la Vejez de Binissalem, uno de los actos tradicionales de la 60ª edición de la Festa des Vermar, que este año se celebra del 4 al 27 de septiembre.

El acto ha comenzado con el traslado desde el Ayuntamiento hasta la iglesia de Santa Maria de Robines, acompañado por los Xeremiers de Binissalem y los gigantes Jaume y Aina, y ha continuado con la misa de honor dedicada a las personas mayores de 80 años del municipio.

El presidente del Consell ha destacado que este homenaje es una muestra de respeto y de agradecimiento a una generación que ha contribuido, con su esfuerzo y su trabajo, a construir la Mallorca de hoy.

"Cuidar de nuestras personas mayores también significa reconocer todo aquello que nos han transmitido: experiencia, valores y amor por nuestras tradiciones", ha afirmado.

La jornada ha continuado con diferentes actuaciones tradicionales y con la comida ofrecida a las personas homenajeadas en el patio cubierto de la Escola Graduada.