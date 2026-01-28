Festa de la Llum en la Catedral de Mallorca: día y horario del fenómeno lumínico por la Candelaria

Archivo - Un hombre fotografía los colores del rosetón mayor reflejados sobre la pared, durante la ‘Festa de la llum’. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

El próximo lunes 2 de enero, fiesta de la Candelaria, la Catedral de Mallorca volverá a vivir la 'Festa de la Llum' cuando, al amanecer, la luz del sol atravesará el rosetón mayor y se reflejará en el lado opuesto.

La Candelaria conmemora la presentación de Jesús y la purificación de María, un antiguo ritual vinculado a la bendición de candelas de cera que ha configurado el simbolismo de la luz en la liturgia cristiana.

Este acontecimiento, que tiene lugar sólo dos veces al año, permite ver un impresionante juego lumínico en el que el sol, al amanecer, atraviesa el gran rosetón de 11,38 metros de diámetro de la Catedral y proyecta su reflejo en la fachada opuesta, creando un doble rosetón: uno de vidrio y otro de luz. La imagen resultante es un símbolo de belleza efímera que reúne a visitantes y curiosos cada año.

HORARIO DE APERTURA DE PUERTAS

Para poder disfrutar del fenómeno lumínico, las puertas de la Catedral se abrirán a las 08.00 horas y a las 09.30 horas tendrá lugar la misa a la Candelaria.

La 'Festa de la Llum' es una tradición de origen grecorromano cristianizada el año 496 y vinculada a la Candelaria.

La Catedral de Mallorca es un edificio cargado de historia construido sobre los restos de una antigua mezquita. Su alineación única de 120º SE, la ubicación estratégica del rosetón mayor y la finalización de un programa de instalación de vitrales en todos el ventanales y óculos disponibles de la Catedral que empezó en el siglo XX permiten esta proyección singular.

Además, la restauración del rosetón mayor en 2010 asegura que esta exaltación de colores y sombras se mantenga intacta, deslumbrando a los asistentes año tras año.