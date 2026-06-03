Festivos locales en Inca en 2027: siguen el 30 de julio y el viernes siguiente al Dijous Bo

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PALMA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Inca ha fijado el calendario de festivos locales del municipio para el año 2027.

El acuerdo se aprobó recientemente en el pleno ordinario después de que la Comisión Informativa de Ciudadanía y Derechos Sociales enviara la propuesta para escoger los días festivos al Ayuntamiento.

De este modo, como marca la tradición, el consistorio 'inquer' ha elegido como día festivo para el próximo año 2027 el día 30 de julio que se conmemora a los santos Abdón y Senén, los patronos de la ciudad.

Por otro lado, el próximo año volverá a ser festivo el día 19 de noviembre, el viernes después del Dijous Bo.

El Consistorio ha recordado que los festivos para este 2026 son exactamente los mismos que para el 2027: el 30 de julio, y el 20 de noviembre, el viernes después del Dijous Bo.