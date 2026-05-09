La FFIB celebra su centenario y rinde homenaje a la historia del fútbol balear. - @MARGAPROHENS

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Balear de Fútbol (FFIB) ha celebrado este sábado una gala por el centenario de su constitución.

Ha sido en un acto en Son Amar durante el cual se ha rendido homenaje a clubes, jugadores, entrenadores, árbitros y a todos los que han formado parte del organismo y de la historia del fútbol en el archipiélago.

La gala ha contado con la presencia, entre otros representantes, del presidente de la FFIB, Jordi Horrach, y del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha participado en la gala y ha destacado el apoyo institucional al mundo del fútbol porque, ha afirmado, "ningún deporte aglutina tanta afición, tantos jugadores, tantos equipos, ningún deporte consigue tampoco generar este sentimiento, esta pasión, ningún deporte es capaz de generar tanta integración, tanta cohesión y construcción en un país plural".

La líder del Ejecutivo autonómico ha agradecido el trabajo de la Federación Balear de Fútbol en la transmisión de los valores del respeto y la convivencia. "La violencia no es una opción, no tiene que tener cabida en este deporte, igual que no la tiene en ningún aspecto de nuestra vida", ha apuntado.

Prohens también se ha mostrado orgullosa de los avances conseguidos en fútbol femenino y que han logrado que Baleares tenga grandes referentes como Mariona Caldentey, Cata Coll, Patri Guijarro o Virginia Torrecilla. "Antes hubo quien abrió camino y esto también forma parte de estos 100 años", ha resaltado.

La líder del Govern ha felicitado al presidente de la FFIB, Jordi Horrach, y ha reivindicado que la federación no solo organiza competiciones sino que educa a personas y es escuela de vida y de valores.