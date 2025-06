Fidalgo, "prudente" sobre construir en suelo rústico: "En el caso hipotético se hará con absolutas garantías"

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Vivienda del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, se ha mostrado "prudente" ante la posibilidad de urbanizar en las áreas de transición, es decir, en suelo rústico, del municipio y ha señalado que "en el caso hipotético" de que se apruebe "se hará con absolutas garantías y con mucho cuidado".

Así se ha expresado el regidor este jueves en declaraciones a los medios de comunicación durante la celebración del pleno municipal, tras ser preguntado por las transacciones a enmiendas presentadas por PP y Vox a la ley para liberalizar suelo que prevén la posibilidad de construir en suelo rústico en Palma aunque no se haya agotado el suelo urbanizable.

El regidor ha insistido en ser "prudente" y no pronunciarse hasta que la ley esté aprobada. "No conozco el sentido definitivo de la ley", ha afirmado, a la vez que ha considerado que en estos casos los grupos parlamentarios negocian hasta el último momento y, por ello, no ha querido pronunciarse sobre "conjeturas".

"En el caso remoto e hipotético de que se decida desarrollar en áreas de transición, ya anticipo que se hará con todo tipo de garantías", ha dicho, puntualizando que el equipo de gobierno prioriza los suelos urbanos consolidados y urbanizables.

"El desarrollo de vivienda asequible es una necesidad que creo que todos tenemos en la conciencia, el problema de emergencia habitacional especialmente en Baleares y particularmente en Palma es una necesidad", ha subrayado.