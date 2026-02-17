Fidalgo ve "poco probable" que se construya las áreas de transición de Palma mientras siga en Urbanismo

El teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, ha pronosticado que es "poco probable" que se vaya a construir en las áreas de transición de la ciudad, mientras sea el responsable del departamento.

Así lo ha asegurado el regidor del ramo, en la rueda de prensa ofrecida este martes tras la Gerencia de Urbanismo en la que se le ha cuestionado por la propuesta de Vox para acelerar la urbanización de estos suelos y por sus críticas al equipo de gobierno local en esta materia.

De este modo, ha avanzado que el PP votará en contra de la moción de Vox que va en esta línea, "a no ser que aporten un argumento extraordinario de peso".

Fidalgo ha subrayado que la legislación autonómica al respecto de estas áreas de transición establece que primero se deben agotar los suelos urbanizables o aportar un informes que justifique por qué no se desarrollan.

En ese sentido, ha señalado que el Ayuntamiento de Palma está centrado en que se construyan 15.000 nuevas viviendas en los urbanizables y que la "más de la mitad" tengan un precio limitado o sean de protección oficial.

"Quien pretenda, con cualquier soflama, asegurar vivienda para mañana en cualquier ciudad de España, falta a la verdad porque la vivienda requiere una planificación y tiene unos tiempos de construcción. El Ayuntamiento empieza por contarle la verdad a la gente y por presentarle sus planes", ha indicado.