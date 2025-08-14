Fiesta de la Asunción 2025 en Mallorca: novedades y programa de actividades culturales en toda la isla

Mallorca exhibirá 80 monumentos dedicados a la Mare de Déu con motivo de la festividad

PALMA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y el Obispado de Mallorca han anunciado que, con motivo de la festividad de la Asunción, que se celebra este viernes 15, van a impulsar "un plan de difusión cultural" que incluye acciones divulgativas, restauraciones y actividades complementarias en toda la isla", con el objetivo de "valorar el legado religioso, artístico y popular vinculado a la Asunción y facilitar su acceso a la ciudadanía".

Además, se expondrán un total de 80 monumentos dedicados a la Mare de Déu en las iglesias de la isla. Según ha informado este jueves la institución insular en nota de prensa, "esta cifra consolida la tendencia estable de los últimos años, tras el incremento registrado el año siguiente a la pandemia".

De estos, 23 de los montajes se localizan en Palma, mientras que en la Part Forana el número asciende a 57. Esta oscilación responde a "las novedades de la acción difusora y a las dificultades que afrontan algunas parroquias y conventos pequeños para organizar y manteenr los montajes".

NOVEDADES DESTACADAS EN 2025

Entre las novedades más destacadas de este año se encuentran:

- Recuperación completa del monumento asuncionista de Sant Jaume (Palma) tras su restauración.

- El Llit de la Concepció en Palma solo se mostrará parcialmente "por motivos de conservación".

- Consolidación de montajes en los monasterios de Sant Jeroni y Santa Magdalena.

- Incorporación de la imagen expuesta en el convento de Santa Teresa de Jesús.

- Dos nuevas piezas: la Virgen María muerta de Nuestra Señora del Rosario (Son Cladera) y la del colegio de Monti-sion.

PROGRAMA CULTURAL DE LA ASUNCIÓN 2025

Entre las actividades culturales complementarias en Palma destacan:

- 14 de agosto, 20.00 horas: Vigilia de la Asunción con vísperas solemnes, traslado de la Mare de Déu muerta y canto de la salve en la Catedral de Mallorca.

- Del 15 al 22 de agosto: Exposición del llit de la Mare de Déu y misas especiales, incluyendo eucaristía solemne el día 15 a las 10.30 horas en la Catedral de Mallorca.

- Visita autoguiada gratuita a las piezas de la Asunción en el Museo de Mallorca: Martes, viernes, sábado y domingo, de 09.00 a 14.00 horas; miércoles y jueves, de 09.00 a 19.00 horas; lunes y festivos, cerrado.

- 10 de agosto, 20.15 horas: Inauguración de la instalación “Dama del bosque” en la iglesia de los Sagrats Cors.

- 14 de agosto, 20.00 horas: Apertura de la exposición “Els llits de la Mare de Déu d’agost a Mallorca” en el local social de ARCA.

En la Part Forana, se celebrarán los siguientes actos:

- 14 de agosto, 20.00 h: Visita al llit de la Mare de Déu con acompañamiento musical y conferencia en la iglesia de Sant Miquel (Campanet).

- 15 de agosto, 18.30 horas: Inicio del recorrido de los cossiers, que bailarán “Gentil Senyora” ante el monumento, en la iglesia de Sant Bartomeu (Montuïri).

- 16 de agosto, 19.00 horas: Conferencia sobre la historia y la leyenda de la fiesta en la iglesia de Sant Llorenç (Selva).