Las fiestas de Gràcia de Maó se saldan con nueve detenidos por tráfico de drogas, malos tratos y lesiones

Agentes de la Policía Nacional vigilan las fiestas de Gràcia de Maó. - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial de seguridad desplegado por la Policía Nacional con motivo de las fiestas de Gràcia de Maó, que tuvo lugar entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre, se ha saldado con nueve detenidos por delitos como el tráfico de drogas, los malos tratos en el ámbito familiar, las lesiones o las amenazas.

El operativo, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, contó con un refuerzo de agentes tanto uniformados como de paisano que realizaron labores de prevención de la delincuencia, controles de acceso, identificación de personas o vehículos y atención de emergencias.

En total fueron detenidas nueve personas, a las que se les imputan delitos contra la salud pública --por la intervención de cinco gramos de 'speed'--, de malos tratos en el ámbito familiar, de lesiones, de amenazas, de daños y de hurto. Una persona fue arrestada debido a que le constaba una reclamación judicial.

Además, los agentes levantaron 107 actas de propuesta de sanción por consumo o tenencia de drogas, seis por tenencia de armas, cuatro por faltas de respeto a los agentes de la autoridad y dos por desobediencia.

Por otro lado, los policías efectuaron una decena de servicios de emergencias, entre los que destacó el auxilio a un hombre que sufrió un desmayo durante el jaleo y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

También atendieron a una mujer herida tras caer y sufrir una herida sangrante en la nariz, a un hombre con otra herida sangrante en la cabeza o a un menor que fue localizado ebrio en la zona de ses Voltes.

La Policía Nacional también ha destacado el despliegue de medios aéreos desplegados durante las fiestas de Gràcia que permitieron garantizar la ausencia de vuelos no autorizados.