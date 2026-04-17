Fin a meses de desencuentros: el Ayuntamiento de Palma y la Policía Local pactan mejoras organizativas y salariales

Representantes del Ayuntamiento de Palma y de la Policía Local, tras la firma del acuerdo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma y la Policía Local han pactado una serie de mejoras organizativas y salariales después de que en los últimos meses los agentes hayan convocado protestas a raíz de los desencuentros en la negociación del nuevo Plan de Ordenación del cuerpo.

El acuerdo ha sido firmado este viernes por todas las organizaciones sindicales con representación en el cuerpo municipal --CSIF, CCOO, UGT, ATAP y Sppme--, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

La administración local y los representantes de los trabajadores han consensuado una serie de medidas orientadas a adecuar determinados complementos retributivos a la realidad actual del servicio policial.

El pacto contempla, en primer lugar, la incorporación de un complemento vinculado a la conducción de vehículos de emergencia, en reconocimiento a las condiciones especiales y de riesgo que conlleva esta función.

También se introduce un complemento de especial dedicación, destinado a reflejar el incremento sostenido de la carga de trabajo en los últimos años. Cort, además, se ha comprometido a estudiar la introducción de los fines de semana y festivos dentro del complemento específico.

El acuerdo también contempla la creación de mesas de trabajo integradas por los sindicatos y los responsables del departamento de Función Pública y la Policía Local en las que se "seguirá impulsando el modelo policial iniciado al comienzo de la legislatura".

Con este pacto, ha defendido el Ayuntamiento, se mejoran las condiciones del cuerpo y se refuerzan sus medios humanos y materiales con el objetivo de que vayan acordes a las necesidades de la ciudad.

Cort ha destacado que a lo largo de la legislatura se ha puesto en marcha un aumento de la plantilla, que en 2027 habrá crecido en 325 agentes, y ha dotado al área de Seguridad Ciudadana del mayor presupuesto de su historia, de 136 millones de euros.

MESES DE DESENCUENTROS

El acuerdo llega después de que el Ayuntamiento, por cuestiones técnicas, no aprobara el nuevo Plan de Ordenación del cuerpo a principios de año, tal y como se había comprometido el alcalde.

Desde entonces, los sindicatos han llevado a cabo diversas movilizaciones para protestar contra lo que interpretaban como un incumplimiento de la palabra de Martínez.

La última protesta tuvo lugar el pasado miércoles, cuando alrededor de un centenar de agentes se manifestaron por las calles de Palma para exigir la aprobación del citado Plan de Ordenación.

El responsable sindical de CCOO Chema Hidalgo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que se trata de un "acuerdo de mínimos" al que han llegado en una reunión de este viernes.

"La manifestación del miércoles no ha sentado bien en el Ayuntamiento y, un poco presionados, nos han contactado de urgencia para intentar llegar a este acuerdo de mínimos, para enterrar el hacha de guerra y lograr la paz social", ha apuntado.

Aunque ha reconocido que este no es el acuerdo al que aspiraban los sindicatos "ni mucho menos", han visto con buenos ojos la inclusión de complementos salariales que llevaban "muchísimo tiempo" demandando, como el relativo a la conducción de vehículos.

"Hemos aceptado siempre y cuando no se deje atrás la equiparación horaria. Que se implante en la mayoría de las unidades, aunque no en todas porque es imposible. En sucesivas reuniones iremos cerrando esos flecos", ha señalado Hidalgo.

El sindicalista ha confiado en que en las reuniones que se mantendrán en las nuevas mesas de trabajo también se pueda concretar el compromiso del Ayuntamiento de introducir los fines de semana y festivos dentro del complemento específico, otra de sus demandas principales.