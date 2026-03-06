Un fin de semana pasado por agua en Baleares: fuertes chubascos, tormentas y posibles granizadas

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas, durante el paso de la borrasca Joseph. A 27 de enero del 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

PALMA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana llegará a Baleares marcado por los cielos nubosos y los chubascos, que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este viernes se esperan intervalos nubosos y los primeros chubascos, que en Mallorca, Eivissa y Formentera podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta.

En las Pitiusas se espera que entre las 12.00 y las 18.00 horas caigan se acumulen hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, ha explicado a Europa Press el portavoz de la Aemet en Baleares, Jorge Rodríguez.

De cara al sábado se mantendrán los cielos muy nubosos y los chubascos volverán a ser ocasionalmente fuertes y acompañados de tormentas. No se descarta que granice en Mallorca y las Pitiusas.

Las temperaturas irán en ligero descenso y, mientras las mínimas oscilarán entre los y los 10 grados centígrados (ºC), las máximas lo harán entre los 14ºC y los 17ºC.

El domingo se mantendrán los intervalos nubosos, aunque las lluvias pasarán a ser ocasionales y dispersas, y no se descarta que a lo largo de la mañana pueda haber algún banco de niebla.

Las temperaturas diurnas subirán ligeramente hasta los 16ºC o los 18ºC, mientras que las nocturnas bajarán a entre 5ºC y 10ºC.

La semana que viene arrancará con la misma tónica, esto es, intervalos nubosos y chubascos ocasionales y dispersos que, en Mallorca, podrían ser ocasionalmente fuertes a lo largo de la tarde. Las temperaturas seguirán sin demasiados cambios.