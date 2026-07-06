Finaliza el refuerzo del talud del torrente de Fornalutx tras una inversión de 180.000 euros. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras de refuerzo del talud del valle del torrente de Fornalutx han finalizado tras cinco meses de trabajos y una inversión de 180.000 euros, una actuación destinada a evitar desprendimientos y mejorar la seguridad en la carretera principal del municipio.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, la actuación se ha llevado a cabo sobre la ladera situada junto a la vía principal de Fornalutx, donde existía riesgo de desprendimientos y erosión. En este punto también se encuentran un aparcamiento muy transitado y una parada del TIB.

La intervención se ha ejecutado para prevenir accidentes y proteger tanto a peatones como a los vehículos que circulan por la zona, después de que en 2019 se detectaran los primeros indicios de inestabilidad. Según la institución insular, el talud presenta una tendencia a sufrir desprendimientos y movimientos del terreno durante los episodios de lluvias intensas.

Durante las obras se ha limpiado el talud, retirado las piedras y otros restos acumulados y desbrozado la vegetación. Asimismo, se ha renovado parte de la malla de contención, se ha reforzado la ladera mediante una red de acero anclada al terreno y se ha mejorado el sistema de drenaje.

Este lunes también ha tenido lugar el acto de finalización de las obras, en el que se ha descubierto una placa conmemorativa con la presencia del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el alcalde de Fornalutx, Francesc Marroig, y el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Rafel Gelabert.

Galmés ha señalado que el refuerzo del talud era "una vieja reivindicación de los vecinos y del Ayuntamiento" y ha destacado que la actuación permitirá poner remedio al riesgo existente antes de que puedan producirse accidentes.