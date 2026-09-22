Finalizan excavaciones del Plan de Fosas en Son Servera con dos enterramientos compatibles con víctimas de la G.Civil

Arqueólogos durante las excavaciones en el cementerio de Son Servera. - CAIB

Localizada munición y elementos relacionados con la vestimenta militar PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha finalizado los trabajos del V Plan de Fosas desarrollados este año en Son Servera, una actuación que ha permitido localizar en el cementerio municipal al menos dos enterramientos que presentan indicios compatibles con contar personas fallecidas en el contexto de la Guerra Civil.

La Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Govern y Cooperación Local ha recordado este martes en un comunicado que los trabajos en el cementerio de Son Servera comenzaron en abril y se desarrollaron en una primera fase hasta finales de mayo.

Durante la primera fase del plan se llevaron a cabo diferentes sondeos arqueológicos en diversos puntos del recinto con el objetivo de investigar la posible existencia de una fosa relacionada con los hechos de la Guerra Civil.

Así, se localizaron diferentes enterramientos y se profundizó en el estudio de las zonas identificadas, con la documentación de diversos espacios del cementerio y el análisis de las características de los enterramientos.

Esta actuación tuvo continuidad en julio con trabajos en el Comellar Fondo de Son Servera, una zona señalada como posible espacio de enterramiento de combatientes fallecidos durante la Guerra Civil.

En este punto se realizaron diferentes sondeos arqueológicos, sin que se localizara ninguna fosa común en el área objeto de la intervención.

Los trabajos se retomaron el 1 de septiembre en el cementerio de la localidad, después de una interrupción durante los meses de verano.

En esta nueva fase se ha confirmado la presencia de al menos dos enterramientos con elementos compatibles con víctimas vinculadas a los combates de la Guerra Civil.

En concreto, se ha localizado munición y elementos relacionados con la vestimenta militar, que permitieron relacionar estos enterramientos con el contexto de los combates de la Batalla de Mallorca.

Con la finalización de estas actuaciones, el Govern ha concluido los trabajos realizados este año en Son Servera en el marco del V Plan de Fosas. El objetivo es avanzar en la localización, recuperación, estudio e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil.