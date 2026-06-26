Finalizan las obras del edificio multiusos del puerto de Cala Rajada con una inversión de 2,2 millones

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha anunciado este viernes la finalización de las obras del edificio multiusos del puerto de Cala Rajada, que han supuesto una inversión de 2,2 millones de euros.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el proyecto ha incluido la demolición del antiguo edificio y la construcción de un nuevo inmueble destinado a mejorar la ordenación de los espacios y los servicios portuarios.

El nuevo edificio multiusos alberga en la planta baja la cocina y el almacén de la cantina, cuatro puntos de venta de billetes para las golondrinas, diversos espacios de almacenamiento vinculados a la operativa portuaria y aseos públicos.

En la primera planta se ubica el espacio destinado a restaurante y una terraza con vistas al mar. En este sentido, la Conselleria ha señalado que la concesión para la ocupación y explotación del local ya ha sido adjudicada.

A partir de ahora, será la empresa concesionaria la encargada de ejecutar las obras de adecuación interior y de instalar el equipamiento necesario para adaptar el espacio al proyecto de restauración presentado, con el objetivo de poner en marcha la actividad una vez finalizados estos trabajos.

El director general de Puertos y Transporte Marítimo, Toni Mercant, ha destacado que la finalización de las obras permite "modernizar los servicios del puerto y ofrecer unos espacios más funcionales, accesibles y adaptados a las necesidades actuales de los usuarios".

Al acto de visita a la infraestructura también han asistido la alcaldesa de Capdepera, Núria García, y la teniente de alcaldesa, Mireia Ferrer.