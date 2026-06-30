Finalizan las obras para eliminar las filtraciones en la cubierta del polideportivo Es Vivero

Cubierta del polideportivo Es Vivero (Palma de Mallorca) - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Institut Municipal de l'Esport (IME) ha finalizado las obras de reparación de la cubierta del polideportivo Es Vivero, una actuación destinada a eliminar las filtraciones de agua que afectaban a la instalación.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, los trabajos han supuesto una inversión de 5.659 euros y han consistido en la aplicación de poliurea proyectada en frío sobre las zonas afectadas de la cubierta para sellar las juntas mediante una capa continua e impermeable.

La intervención también ha incluido el saneamiento de las zonas deterioradas, el refuerzo de distintos elementos mediante anclajes y la colocación de materiales aislantes para mejorar la protección y la durabilidad de la cubierta.

El Consistorio ha señalado que las obras se han llevado a cabo para reparar el deterioro provocado por la exposición continuada a las condiciones meteorológicas y al paso del tiempo, que había originado filtraciones de agua en el techo del polideportivo.