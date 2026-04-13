Finalizan las obras de reforma integral y ampliación del CEIP Sant Miquel de Son Carrió

Baños nuevos de Punta de n'Amer - CAIB

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha visitado el CEIP Sant Miquel de Son Carrió, en Sant Llorenç des Cardassar, donde desde este lunes los alumnos han abandonado las aulas modulares al finalizarse las obras de reforma integral y ampliación del centro educativo.

La actuación llevada a cabo ha consistido en la construcción de un edificio para educación primaria de una línea con seis unidades, cocina-comedor, gimnasio, dos salas polivalentes y biblioteca, distribuidos entre el edificio existente y la ampliación. El edificio existente, rehabilitado, acoge la administración, un aula polivalente y la biblioteca.

El espacio dispone ahora de una superficie de 1.764 metros cuadrados y una capacidad para 225 alumnos -75 de educación infantil y 150 de educación primaria-, más siete plazas escolares en el aula UECCO. El coste total de estas obras asciende a 3,48 millones de euros, procedentes del fondo del Factor de Insularidad.

VISITA AL CEIP PUNTA DE N'AMER

Vera ha visitado también el CEIP Punta de n'Amer, en Sa Coma, donde recientemente, mediante un convenio con el Ayuntamiento, se han llevado a cabo obras de mejora y saneamiento. El centro requería mejoras en los baños, que han sido renovados, en el alcantarillado, en las persianas exteriores y en la carpintería.

Esta visita ha respondido a la voluntad del conseller de conocer las necesidades de cada centro educativo para poder llevar a cabo las mejoras necesarias con el fin de garantizar el bienestar de todos los que forman parte de la comunidad educativa.