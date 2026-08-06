Finalizan las obras de rehabilitación del muelle de Cabrera

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, viendo los trabajos del muelle de Cabrera. - CAIB

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación del muelle de Cabrera han finalizado tras una inversión superior a 1,5 millones de euros de los fondos Next Generation.

Los trabajos han incluido la reconstrucción y reparación de los muelles ejecutados con técnicas tradicionales, la mejora de las estructuras portuarias y la sustitución de la grúa.

Además, se ha rehabilitado la rampa, se han renovado las redes de servicios, se han recuperado las escaleras de acceso y se han instalado nuevos elementos de amarre, como bolardos y anillas.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que esta actuación refuerza las infraestructuras de Cabrera y contribuye a mejorar las condiciones para el desarrollo de las tareas de conservación, gestión y servicio público en este espacio.

Por su parte, el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha señalado que esta actuación garantiza la conservación de una infraestructura portuaria esencial en un entorno de alto valor ambiental y patrimonial.

En este sentido, ha señalado que la rehabilitación del muelle mejora su seguridad, funcionalidad y capacidad de servicio, al tiempo que preserva su valor histórico.