La Fira de l'Oli de Mallorca expondrá este sábado en el Born los diferente aceites elaborados en la isla y sus derivados

Cartel de la Fira de l'Oli de Mallorca del 20 de junio. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paseo de Born de Palma acogerá este sábado una nueva edición de la Fira de l'Oli de Mallorca entre las 10.00 y las 15.00 horas, en las que los productores mostrarán sus elaboraciones y los derivados que extraen de este líquido.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Aceite de Mallorca es el encargado de organizar este evento que apoya PalmaActiva con la gestión de la ocupación de la vía pública y la difusión del evento.

En esta nueva Fira de l'Oli de Mallorca, además de los aceites con sello de calidad, se podrá encontrar una amplia variedad de productos locales, como aceitunas de mesa, confituras, vinos, embutidos y cerveza artesana elaborada con hojas de olivo, entre otros.

Asimismo, se han previsto actividades complementarias como actuación musical del grupo Monkey Doo y una ludoteca. El objetivo de esta iniciativa es difundir y promocionar la producción del aceite y de los productos relacionados, así como, de forma secundaria, la dinamización comercial de la zona en la que se desarrolla.