La firma de hipotecas en Baleares crece un 19,2% en diciembre

PALMA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Baleares en diciembre ha aumentado un 19,2% respecto al mismo mes del año anterior tras salir de tasas negativas y sumar un total de 862 operaciones.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 15,4%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Baleares se prestaron 262,8 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en diciembre, un 25,48% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 8%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.244 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 425,77 millones de euros. De ellas, 100 fueron sobre fincas rústicas y 1.144 sobre urbanas.

De las 1.144 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en diciembre en Baleares, 862 fueron sobre viviendas; 36 en solares y 246 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 9 y en 22 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 189 hipotecas con cambios en sus condiciones, 158 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.184 préstamos sobre fincas en Baleares. De ellas 712 correspondieron a viviendas, 67 a fincas rústicas, 383 a urbanas y 22 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas creció en todas las regiones con La Rioja (+35,29%), Castilla - La Mancha (+30,61%) y Canarias (+29,06%) a la cabeza, salvo en Asturias con una caída del 4,07%.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+60,54%), Canarias (+51,89%) y Navarra (+46,05%) anotando los mayores ascensos, y Murcia, (+7,05%), Madrid (+20,25%) y Aragón (+20,29%) en el lado contrario.