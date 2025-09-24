El fiscal del caso Lujo Casa: "No sólo se ocultó, se falseó información"

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fiscal anticorrupción Juan Carrau, en su informe final en el juicio por la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, ha señalado respecto a los acusados que no sólo ocultaron, sino que falsearon información a los interesados en una treintena de promociones en varios puntos de Mallorca.

El juicio, que arrancó en julio y durante el cual han declarado más de 240 afectados, encara la recta final con las lecturas de los informes de las partes y el derecho a la última palabra de los acusados, previsto para este jueves.

En la sesión de hoy, Carrau ha pedido que Carlos García Roldán, el considerado cabecilla de la trama, sea condenado a 15 años y nueve meses de prisión --tras una leve rebaja por dilaciones indebidas-- y ha mantenido para su socio, Michelle Pilato, diez años de cárcel, al igualar su participación en los hechos. Para el resto de los acusados, al situarlos en la consideración de cómplices, se ha rebajado ligeramente la petición inicial.

"No solo se ocultó información, sino que se falseó información sobre la propiedad del suelo, sobre la financiación, sobre los anuncios de las promociones, sobre la posesión de las licencias y sobre el inicio de las obras", ha afirmado el representante del Ministerio Público.

El fiscal ha basado su informe, además de un múltiple jurisprudencia, en la ley de edificación y sus sucesivas reformas que, entre otras cuestiones, regulan la figura y las obligaciones del promotor. "Es evidente que no se cumplió la ley", ha afirmado subrayando que García Roldán, conocido el Charly, no tenía la titularidad de los solares, no informó debidamente a los clientes, no tenía licencias, e incumplió las consideraciones en relación al destino del dinero de los reservantes y la publicidad, todo contemplado y previsto en la norma.

Carrau ha insistido en que nada de lo percibido por el supuesto cabecilla se destinó a la construcción de las promociones anunciadas. "Cero euros", ha recordado que dijo en su declaración como testigo la admnistradora concursal, recordando que "no se construyó ninguna de las 32 promociones previstas".

El fiscal ha hablado de "contratos criminalizados con apariencia de legalidad", y de la intención del principal procesado de "simular su insolvencia" desde el momento en que a su juicio hubo engaño tanto antes como después de la firma por parte de los interesados.

El considerado cerebro de la macroestafa está acusado también de insolvencia punible y de blanqueo, al considerar que envió dinero al extranjero y que buscó financiación, no para pagar las deudas, sino para costearse su fuga a Colombia.