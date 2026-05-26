Fiscalía acusa a Le Senne de "vulnerar derechos fundamentales" de Costa y Garrido al expulsarlas del pleno

Archivo - El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y la vicepresidenta segunda de la Mesa, Mercedes Garrido, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 18 de junio de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha acusado al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, de "vulnerar el derecho fundamental al ejercicio en condiciones de igualdad del cargo parlamentario" de las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa al expulsarlas del pleno del Parlament del 18 de junio de 2024, cuando se debatiá la derogación de la ley de memoria democrática.

La fiscal, en su escrito de alegaciones consultado por Europa Press, pide a la Sala Segunda del Tribunal Constitucional que estime el recurso de amparo interpuesto por las dos diputadas y que se declare la nulidad de las decisiones tomadas por el presidente de la Cámara en esa sesión plenaria.

El Ministerio Público considera que Le Senne "ha vulnerado el principio de legalidad en materia de disciplina parlamentaria" tanto en el pleno del 18 de junio de 2024 como en la posterior reunión de la Mesa del Parlament y de la Junta de Portavoces.

Las alegaciones señalan que el debate de la derogación de la ley de memoria llevaba desarrollándose durante 45 minutos "sin alternaciones" hasta que el presidente ordenó a Garrido y a Costa que retiraran las fotos de las Roges del Molinar de sus ordenadores.

También sostiene que Le Senne expulsó a las diputadas del pleno "sin calificar la infracción disciplinaria cometida, ni citar el precepto legal del Reglamento que apoyaba su decisión" y que esta decisión no fue notificada por escrito posteriormente.

En este sentido, la Fiscalía subraya que su escrito que el presidente de la Cámara expulsó a las dos socialistas sin cobertura legal, de modo que, "se privó a las diputadas de participar en el debate parlamentario y votar la toma en consideración de la proposición de ley".

Cabe recordar que en agosto de 2025, las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa presentaron recurso de amparo ante el TC por su expulsión del pleno, que tuvo lugar tras el polémico incidente con las imágenes de Aurora Picornell que Le Senne arrancó de los ordenadores de las diputadas, integrantes de la Mesa.

Las diputadas consideraban que se vieron lesionados su derecho a la libertad de expresión y el de participación en los asuntos públicos y que su expulsión de la Cámara la tomó Le Senne sin base legal.