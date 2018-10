La Fiscalía pide un año y medio de cárcel para Cursach por la carabina sin licencia hallada en su casa

Publicado 21/02/2018 12:41:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita un año y medio de cárcel para el empresario Bartolomé Cursach por tenencia ilícita de armas, tras encontrar la Policía en su casa una carabina del calibre 22 apta para disparar sin la correspondiente licencia.

Por estos hechos Cursach afrontará su primer juicio en la macrocausa este marzo. Hasta el momento se han celebrado juicios de pequeñas piezas derivadas de la causa matriz por amenazas a testigos pero en ninguna estaba acusado el empresario.

En el registro de dos viviendas de Cursach la Policía halló este arma además de numerosa munición --hasta 640 cartuchos--. El arma estaba cargada y según la Policía Científica se encontraba en perfecto estado de funcionamiento.

En este contexto, no consta en el registro de armas de la Guardia Civil ni a nombre de Cursach ni de otra persona. Además, la Fiscalía constata en su escrito que en España no se fabrica el arma intervenida por lo que vino del extranjero. Sin embargo, no fue declarada su introducción en el país.

Dado que el empresario no pudo aportar la licencia obligatoria ni guía de pertenencia --necesaria para comprar la munición, por lo que la adquisición tuvo que ser clandestina--, la Fiscalía le imputa un presunto delito de tenencia ilícita de armas.

Además, la Fiscalía también pide que se prive al empresario de la tenencia y porte de armas durante cuatro años.