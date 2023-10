La Fiscalía rebaja a 19 años y 9 meses la pena que pide para el acusado de violar a su prima en Palma

Las psicólogas consideran que el testimonio de la menor es "creíble"



PALMA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha rebajado este miércoles a 19 años y nueve meses de cárcel la pena que pide para el acusado de violar a su prima y difundir fotografías íntimas suyas en Palma, frente a los 103 años que solicitaba inicialmente.

La fiscal ha modificado sus conclusiones pasando a considerar los hechos como un delito continuado. La pena anterior era notablemente elevada porque la acusación pública solicitaba 98 años de cárcel por siete agresiones sexuales individualizadas; ahora ha pasado a 14 años y nueve meses. A ello suma cinco años de cárcel por el delito de revelación de secretos.

La Fiscalía ha mantenido el resto de peticiones de su escrito, incluido el pago de una indemnización de 50.000 euros para la víctima, orden de alejamiento y libertad vigilada por diez años. La abogada de la víctima se ha adherido a la petición de Fiscalía mientras que la defensa solicita la absolución, aunque subsidiariamente plantea una condena con penas inferiores a las que reclaman las acusaciones.

El juicio arrancó este martes. En la segunda sesión, las psicólogas de la Unidad de Valoración del Abuso Sexual Infantil (Uvasi) han expuesto al Tribunal su informe sobre el testimonio de la menor, que consideran creíble.

Las expertas han explicado que es "normal que en el ámbito familiar" las víctimas inicialmente "traten de minimizar lo que está pasando"; en este caso, que la menor hablara al principio de que su primo le "tocaba las piernas". También han destacado que la menor expresa temor a encontrarse con el acusado por la calle, y dificultades para relacionarse socialmente con chicos.

Después ha declarado un funcionario de Policía Nacional que realizó el volcado del teléfono del acusado. El agente ha explicado que se podía apreciar que el procesado había borrado gran cantidad de datos. Además, ha apuntado que se halló un mensaje SMS para verificar una nueva cuenta de Instagram, que para las acusaciones sería precisamente la creada para enviar a un familiar las fotografías íntimas de la víctima.

Los hechos se remontan a julio de 2021, cuando el procesado vivía en el domicilio de los padres de la víctima. La Fiscalía acusa al hombre de someter a su prima a tocamientos, y de obligarla a posar en ropa interior mientras le hacía fotos, así como a hacerse fotos que después debía enviarle. Según las acusaciones, lo habría conseguido amenazando a la menor con contar a su madre que se saltaba clases o que había empezado a fumar.

Los abusos se destaparon cuando el hermano mayor de la víctima recibió a través de Instagram unas fotografías íntimas de la adolescente y avisó a su madre. Entonces la menor se derrumbó y le reveló que su primo estaba abusando de ella, que entraba en su habitación "por la ventana" mientras los adultos dormían y que la "manoseaba" y le practicaba tocamientos.

EL JOVEN SOSTIENE QUE LA DENUNCIA ES FALSA

En la primera sesión, el acusado negó las acusaciones y aseguró que la víctima le "denuncia falsamente", algo que él atribuye a que "ella subía chicos a casa a escondidas de la madre".

Sus familiares le echaron del apartamento en agosto, pero él desvinculó la expulsión de los supuestos abusos, afirmando que fue porque no cumplía las normas de la casa.

Con todo, según la madre de la menor, al descubrirse lo ocurrido el joven reconoció los abusos. Cuando la madre confrontó al acusado él le habría pedido perdón. "Me dijo que lo sentía mucho, que iba a hacer una nueva vida y se iba a buscar un piso. Me dijo que no se lo dijera a su madre, que se buscaría una habitación y no la molestaría más", contó la madre de la víctima.