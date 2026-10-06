Flama y la acampada de Palma acusan a Martínez de "instrumentalizar el feminismo" para justificar el desalojo

Acampada por la vivienda en la plaza de España de Palma - EUROPA PRESS

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Flama y la acampada de Palma han acusado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, de "instrumentalizar el feminismo para justificar políticamente el desalojo de la acampada".

Así han respondido ambos colectivos a una nota de prensa difundida por el Ayuntamiento, en la que el primer edil pide a la Delegación del Gobierno una actuación inmediata en la acampada tras las denuncias por "acoso sexual" hechas públicas por Flama.

Desde la acampada, en un comunicado, han rechazado "frontalmente" lo que han considerado un intento del alcalde de "utilizar las situaciones de machismo para justificar el desalojo".

"No vamos a permitir que se instrumentalice el feminismo para atacar y deslegitimar un movimiento social por el derecho a una vivienda digna. Queremos ser absolutamente claras: denunciar comportamientos machistas no es denunciar la existencia de la acampada", han sostenido.

Además, han criticado, "si la existencia de comportamientos machistas fuese motivo suficiente para desalojar un espacio entero, quizás el alcalde y sus socios deberían plantearse desalojar el Ayuntamiento".

Según han explicado, tras las denuncias públicas, desde el colectivo y la acampada han escuchado a las afectadas, tomado medidas, apartado del espacio a personas que generaban inseguridad y puesto en marcha mecanismos de prevención, atención y reparación.

"Mientras tanto, ¿qué respuesta ha dado el Ayuntamiento a la acampada y a sus reivindicaciones? En vez de acercarse a escuchar las demandas de la población que reclama soluciones y medidas ante la emergencia habitacional, su respuesta ha sido darnos la espalda y pedir reiteradamente el desalojo de la acampada", han lamentado.

Con todo, han pedido al alcalde que "deje de instrumentalizar el feminismo para justificar su agenda política y que empiece a escuchar". "La vivienda es un derecho, la acampada sigue", han concluido.