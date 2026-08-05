Los fondeos ilegales sobre posidonia se duplican en Eivissa, crecen en Formentera y bajan en Mallorca y Menorca

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PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los fondeos ilegales sobre posidonia se han reducido en 2025 en Mallorca y Menorca, aunque han aumentado en las Pitiusas, con especial incidencia en Eivissa, donde se han duplicado, según datos actualizados del Informe Mar Balear 2026 de la Fundación Marilles.

En concreto, en Mallorca los fondeos inadecuados pasan del 6,8% en 2024 al 6,4% en 2025; en Menorca del 8,7% al 5,3%, mientras que en Formentera aumentan del 1% al 2,2% y en Eivissa se duplican las detecciones del 10,3% al 21,3%.

El informe recoge que el Servicio de Vigilancia del Ibanat contó el año pasado con 19 embarcaciones y realizó cerca de 181.500 actuaciones informativas y de vigilancia.

Por otra parte, apunta el informe, los campos de boyas ayudan a reducir y evitar los daños del fondeo sobre hábitats sensibles, especialmente la posidonia.

El año 2025, PortsIB gestionó ocho campos de boyas de bajo impacto ecológico. Mallorca es la isla con más campos de boyas de amarre de bajo impacto ecológico (3 campos) y más boyas disponibles (115 boyas); la siguen Menorca, Cabrera y Formentera (cada una con 2 campos y 94, 90 y 88 boyas, respectivamente), y Eivissa (1 campo y 39 boyas).

Mallorca y Formentera son las islas con más amarres para embarcaciones pequeñas, de hasta 8 m de eslora. Ibiza es la isla que, a pesar de tener un menor número de boyas de amarrada, destina más más boyas (21%) para embarcaciones de más de 15 m y de más de 20 m de eslora.

Según el informe, por su parte, el número de embarcaciones de recogida de residuos se ha reducido prácticamente a la mitad, pasando de 40 embarcaciones en 2010 hasta 22 o 23 embarcaciones desde el 2021, lo que provoca que la cantidad de residuos recogidos también se haya reducido considerablemente, pasando de un peso anual medio de más de 200 toneladas entre los años 2004 y 2010, a una recogida de 28 toneladas en 2024.