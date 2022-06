El fondo Covid del Govern facilita el impulso de 33 proyectos por un valor de 100 millones de euros.

PALMA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fondo Covid activado por el Govern durante la pandemia para hacer frente a los efectos sanitarios, sociales y económicos ha facilitado el impulso en todo este tiempo de un total de 33 proyectos por un valor de 100,6 millones de euros.

Así se ha dado a conocer este lunes en Palma a los miembros de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible (ITS), durante el pleno telemático llevado a cabo para dar a conocer las actuaciones y proyectos objeto de financiación ejecutados, según ha explicado en una nota de prensa la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo.

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y también presidente de la Comisión, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, han informado a los miembros del desarrollo de los recursos disponibles del fondo Covid, que han sido destinados a inversiones y gastos dirigidos a paliar los efectos derivados de la pandemia y potenciar la recuperación económica de Baleares.

En total, según ha explicado la consellera, han sido 100,6 millones de euros de fondos ITS los asignados a actuaciones vinculadas a la Covid y a medidas de reactivación económica, según los datos suministrados por la Intervención General de la comunidad autónoma.

En esta línea, Sánchez ha recordado que el fondo se articuló en torno a recursos disponibles del fondo del ITS, de proyectos no iniciados, que no habían generado compromisos jurídicos u obligaciones de pago ante terceros o que no se consideraban de ejecución estratégica, y a los que se suman los recursos procedentes del ITS en 2021. Así, se han podido impulsar estos 33 proyectos por un valor total de 100,6 millones de euros.

Por otro lado, durante el transcurso del pleno, también se ha informado a los asistentes acerca de los proyectos que continúan en vigor relativos a los planes de actuación de 2016 a 2019.

Al concluir el pleno, el conseller ha destacado la importancia del ITS en Baleares, que se aplica desde el 1 de julio de 2016 a todas las estancias en alojamientos turísticos reglados en las Islas, y que "está completamente consolidado después de siete años en vigor".

Negueruela ha añadido, además, que la recaudación ha permitido a la Comunidad Autónoma disponer de más recursos para la recuperación.

Además de Negueruela y Sánchez, por parte del Govern han asistido también la consellera de Presidencia Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, y el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir.

Según han recordado, la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible se creó en 2016 y está formada, al menos, por representantes de las consellerias competentes en materia de turismo, de hacienda, de economía y de medio ambiente de la Administración de la comunidad autónoma de Baleares, por representantes de los consells insulares, y por representantes de los ayuntamientos a través de las asociaciones que los representan, de los agentes sociales y económicos, y de las entidades que se determinen, de carácter medioambiental.