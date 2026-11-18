PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ports de Balears (PortsIB) ha formalizado el contrato de servicios de conservación integral de los sistemas de amarre y de las estructuras submarinas de los puertos de gestión directa de la zona de Mallorca Ponent por 494.166 euros.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, el contrato se ha adjudicado a la empresa Servicios Profesionales Submarinos, S.L. y tendrá una duración inicial de 24 meses.

El lote correspondiente a Mallorca Ponent comprende el puerto de Andratx y el de Sóller, así como las instalaciones portuarias de Sant Elm, Banyalbufar, Estellencs, Cala Lladó-Dragonera y Valldemossa. El servicio se iniciará el 1 de enero de 2027 y se extenderá inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2028.

El contrato combina el mantenimiento preventivo y programado, basado en inspecciones periódicas en los puertos, con actuaciones correctivas para sustituir los elementos que lo requieran y garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones. Entre las tareas previstas figuran la revisión y reparación de los sistemas de amarre, así como la sustitución o instalación de elementos como anillas, noráis, escaleras y defensas, que pueden requerir medios subacuáticos o marítimos.

El servicio también incluye actuaciones complementarias como el reflotamiento o salvamento de embarcaciones, la limpieza y retirada de objetos del fondo marino, la colocación de balizamientos y la extracción de elementos que puedan afectar al calado de los puertos.

Asimismo, se prevén pequeñas reparaciones en los muelles y actuaciones para adaptar las instalaciones a la normativa vigente, mejorar su funcionamiento y reforzar su seguridad. En el caso del puerto de Sóller, el contrato también incluye el montaje y desmontaje de temporada del pantalán destinado a las embarcaciones en tránsito.