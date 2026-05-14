Formentor adelanta las restricciones al tráfico: acceso limitado desde el 15 de mayo y hasta el 18 de octubre

Archivo - Faro de Formentor (Mallorca). - APB - Archivo

PALMA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Las restricciones de limitación de acceso de los vehículos a Formentor comenzarán este viernes 15 de mayo, 15 días antes que otros años, y se prolongarán hasta el 18 de octubre.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, los horarios de cierre serán de 10.00 a 22.00 horas y sólo se podrá acceder a Formentor en transporte público, a pie o en bicicleta. Este adelanto de las limitaciones está motivado por la bajada de actividad que hay dentro de la segunda mitad de octubre y se produce después de que el Ayuntamiento de Pollença pidiera que esos días se añadieran dentro de mayo, ya que la cantidad de visitantes es superior.

Así se decidió el pasado diciembre, cuando tuvo lugar una reunión entre la DGT, el Ayuntamiento de Pollença, la Delegación del Gobierno y el Consell de Mallorca, entre otras instituciones, donde se pactaron los detalles de las restricciones para 2026. Hasta el año 2024 se prohibía circular por la carretera de Formentor del 1 de junio al 30 de septiembre y el pasado 2025 se alargó la restricción hasta finales de octubre.

La institución ha recordado que hay dos niveles de restricción, donde solo pueden circular vehículos autorizados, transporte público, servicios de emergencias y bicicletas. El primer nivel empieza en el puerto de Pollença y se prolonga hasta la playa de Formentor, mientras que el segundo se extiende desde la playa de Formentor hasta el faro.

Se puede consultar la información completa y las especificaciones de las restricciones en la pagina formentor.conselldemallorca.es .

Durante el 2025 la DGT interpuso 2.300 multas a vehículos que no hicieron caso de las restricciones, una cifra que supone unas 1.000 infracciones más respecto a 2024, si bien hay que tener en cuenta que las limitaciones estuvieron vigentes durante más tiempo. Las sanciones las aplica la DGT, como organismo competente en la regulación de la circulación, y son de entre 100 y 200 euros.