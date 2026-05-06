El foro audiovisual Conecta girará en torno a la IA, la financiación y los grandes grupos globales de entretenimiento

Presentación del foro internacional de la industria audivisual Conecta Magaluf-Mallorca - CAIB

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El foro internacional de la industria audivisual Conecta Magaluf-Mallorca, que se celebrará del 25 al 28 de mayo, girará en torno a cuestiones como la implantación de la inteligencia artificial (IA), los nuevos modelos de financiación y los grandes grupos globales de entretenimiento.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha asistido este miércoles a la presentación de evento, que este año cumplirá su décimo aniversario en Baleares.

Durante el acto, Bauzá ha reivindicado el papel del sector audiovisual como un "motor clave" para la transformación económica y la proyección internacional del archipiélago.

"Nuestra gestión se ha marcado el objetivo de dotar a nuestros sectores estratégicos de la seriedad y la excelencia que merecen. Apostar por Conecta consolida a Baleares como un referente mundial de la industria creativa", ha subrayado.

La directora del Instituto de Industrias Culturales (ICIB), Diana de la Cuadra, ha puesto en valor que el 15% de los proyectos presentados en las diferentes convocatorias son de productoras del archipiélago.

De estos, cinco proyectos baleares y uno nacional con dirección mallorquina han superado el exigente nivel de selección y estarán presentes en todas las categorías del evento.

El foro abordará temas "críticos" para el futuro del sector como la implantación de la IA y los microdramas verticales; las nuevas fórmulas de financiación y protección de la propiedad intelectual; y la consolidación de supergrupos globales de entretenimiento.