El Foro Nacional de Centros de Emergencias 112 reúne en Palma a todas las comunidades para avanzar en la coordinación - CAIB

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern reúne este jueves y viernes en Palma a representantes de todos los Centros de Emergencias 112 de España en el XXXII del Foro Técnico Nacional de estos organismos, con el objetivo de avanzar en la coordinación y la respuesta a la ciudadanía.

El encuentro tiene las finalidades de evaluar las posibilidades de mejora de los sistemas de aviso a la población en caso de emergencia (como Es-Alert), unificar criterios de emergencias y mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a los centros de emergencias 112.

La vicepresidenta del Govern y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha inaugurado el foro este jueves, según ha trasladado su Conselleria en una nota de prensa.

Estarellas ha destacado que los Centros de Emergencias son "un servicio esencial e imprescindible para los ciudadanos" y ha subrayado la importancia de continuar trabajando para "mejorar todavía más lo que ya es un buen servicio".

Por ello, ha apostado por aprovechar los avances tecnológicos sin abandonar el factor humano. "La tecnología juega a nuestro favor porque aporta herramientas muy útiles que debemos utilizar, pero lo imprescindible en los centros de coordinación de emergencias 112 es que al otro lado del teléfono haya alguien con cerebro y corazón", ha considerado.

El XXXII Foro Técnico de Centros de Emergencias 112 lo acoge y organiza el Govern en Palma, a través de la Dirección General de Emergencias e Interior, coincidiendo con el 30º aniversario del Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Baleares. Este centro fue el primero en ponerse en funcionamiento en España, en febrero de 1996.

En esta edición participan presencialmente 42 técnicos o directivos procedentes de las 19 comunidades o ciudades autónomas de España, así como también un técnico representante de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias.

Por parte de la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern participan el director general, Pablo Gárriz; el jefe de Emergencias, Aurelio Soto; y el director del Centro de Coordinación de Emergencias 112, Eduardo Parga, además de otros directivos y técnicos.

Se trata de un encuentro habitualmente anual de carácter técnico y de coordinación en el que se reúnen los directores y responsables de los centros de toda España para compartir experiencias y buenas prácticas, coordinar protocolos de actuación, acordar mejoras tecnológicas y operativas y unificar criterios para la gestión de las emergencias en todo el Estado.

El director general de Emergencias e Interior del Govern ha considerado "elementales" los centros, destacando que han pasado de ser receptores de llamadas a convertirse en centros integrales de gestión de las emergencias.

Así, ha apostado por seguir avanzando en este proceso de tecnificación e innovación tecnológica. "Este Foro es el espacio de encuentro que nos permite hacerlo, junto con el Ministerio del Interior, poniendo en común experiencias y aprendizajes", ha resaltado.

REVISIÓN DEL ES-ALERT

Uno de los temas destacados que se tratarán durante las dos jornadas de trabajo en el Gran Hotel es la evaluación de las posibilidades de mejora de los sistemas de aviso a la población en caso de emergencia.

En este sentido, se valorará la posible evolución del ES-Alert, un sistema de envío masivo de alertas que fue impulsado por este foro, que está operativo desde 2022 y que estos días se someterá a una reevaluación por parte de los técnicos y expertos.

Así, se debatirá sobre los criterios y niveles de utilización y se abordarán nuevas fórmulas derivadas del ES-Alert para informar a la población en caso de grandes emergencias.

Por otra parte, se trabajará sobre la oportunidad de optimizar la comunicación y la respuesta ante las emergencias aprovechando las oportunidades que ofrecen las redes 5G y otras tecnologías. Esto requiere no detener la evolución tecnológica de los centros para poder beneficiarse de todas las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías.

La Conselleria ha destacado que la accesibilidad de la población a los Centros de Emergencias 112 es otro tema prioritario para el foro, que trabaja siempre en la búsqueda de sistemas que faciliten el acceso a los servicios de emergencias a las personas con discapacidad, con el objetivo y la responsabilidad de garantizar la igualdad de oportunidades.

Por ello, se prevé la incorporación en breve de la tecnología de texto en tiempo real (RTT), que permitirá la comunicación bidireccional entre los Centros de Emergencias y los usuarios a través de un sistema de texto sincronizado.

Igualmente, los técnicos y expertos se centrarán en los desafíos a los que se enfrentan los Centros de Emergencias 112, como son las emergencias cada vez más frecuentes derivadas de fenómenos meteorológicos adversos, las pandemias, los conflictos sociales y las emergencias migratorias.

Igualmente, el director del Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Baleares ha hecho hincapié en la evolución de estos centros a lo largo de los años.

"Hemos pasado de utilizar teléfonos colocados entre el hombro y la oreja y mapas de calles a poder detectar inmediatamente la ubicación de la persona que llama, saber incluso qué nivel de batería tiene su móvil y obtener datos médicos de manera inmediata", ha explicado.

En el mismo sentido se han pronunciado los participantes del foro, por ejemplo, el jefe del Servicio de Seguridad y Protección Civil de Aragón, Jorge Crespo, quien ha destacado que el encuentro permite "ir por delante", sobre todo en el ámbito tecnilógico, puesto que "siempre surgen oportunidades para afrontar nuevos retos".

"Es fundamental poner en común experiencias y por eso tenemos el foro, así como para mirar hacia el futuro y saber hacia dónde va el servicio 112", ha subrayado el gerente de la Agencia Gallega de Emergencias, Marcos Araújo.

La directora del Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura, Marisol Ponce, ha resaltado que las realidades en España son diferentes, pero que el objetivo es "llegar a un consenso para homogeneizar los criterios y los protocolos en todas aquellas materias que comparten los diferentes territorios".

La Dirección General de Emergencias e Interior ha contado con la colaboración de CaixaForum, que ha puesto a disposición de la organización las instalaciones del Gran Hotel de Palma y ha cedido, concretamente, la sala Santiago Rusiñol para llevar a cabo las dos jornadas de trabajo.

El Foro de Centros de Emergencias 112 se celebra desde el año 2000 y esta es la tercera vez que se lleva a cabo en Baleares (2001, 2008 y 2026). El testigo lo recogerá Castilla y León, que lo organizará el año que viene coincidiendo con el 25º aniversario de su centro.