El fotógrafo Aitor Ortiz presenta en Can Balaguer la exposición 'Gaudí. Impresiones íntimas'

El fotógrafo Aitor Ortiz presenta en Can Balaguer el proyecto expositivo 'Gaudí. Impresiones íntimas'. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo Aitor Ortiz ha presentado este martes en Can Balaguer el proyecto expositivo 'Gaudí. Impresiones íntimas', una muestra que podrá visitarse desde este jueves y hasta el próximo 20 de noviembre.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la muestra está compuesta por 70 fotografías sobre la obra del arquitecto catalán y se enmarca en la programación del Año Gaudí 2026.

El proyecto propone una nueva aproximación a la arquitectura de Antoni Gaudí, alejada de las imágenes más habituales de sus edificios, a través de una mirada "austera" y "distanciada", según ha explicado el autor.

Nacido en Bilbao en 1971, Aitor Ortiz ha sido distinguido, entre otros reconocimientos, con el Gran Premio de Honor de la Bienal de Arte de Alejandría (2001), el Premio ABC de Fotografía (2002) y el Premio Ciutat de Palma Antoni Gelabert de Artes Visuales (2006).

Asimismo, su obra ha sido expuesta en más de una treintena de países y en centros como Fotografiska (Estocolmo), Le Centquatre (París), el Canal de Isabel II (Madrid) o el Museo Universidad de Navarra. Sus trabajos forman parte de colecciones como las del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Guggenheim de Bilbao, la Fundació La Caixa y la Fundació Vila Casas.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Paralelamente a la exposición, Can Balaguer acogerá la actividad 'Gaudí. Una geometría orgánica', organizada por el colectivo Arquitectives.

La propuesta es gratuita, cuenta con un máximo de 15 plazas y se desarrollará en la Sala Pilar Montaner y en el patio de Can Balaguer. Plantea la construcción de polígonos funiculares a diferentes escalas y el análisis de estas estructuras a través de la fotografía.

La actividad tendrá lugar los días 14 y 16 de julio, de 11.00 a 12.30 horas.