Fridays for Future Mallorca pide que el ITS se destine a proyectos medioambientales y no a financiar el turismo

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita las obras de mejora realizadas en el Paseo Marítimo de Magaluf. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fridays for Future Mallorca ha reclamado que el impuesto de turismo sostenible (ITS) se oriente "exclusivamente" a fines medioambientales, en lugar de financiar la "economía turística" con proyectos como la renovación del paseo marítimo de Magaluf.

El movimiento ecologista ha criticado el "mal uso" de la ecotasa y ha pedido que se dedique a restaurar ecosistemas, cuidar y proteger espacios naturales, reducir emisiones de gases de efecto invernadero o reducir y mejorar la eficiencia del consumo de recursos como el agua, según han reivindicado en un comunicado.

En la actualidad, han considerado que esta tasa dedica "muchos millones euros a fomentar y beneficiar la economía turística", con la "promoción del turismo", con actividades como la Mallorca 312 o carreras de atletismo en Magaluf y Palma.

A esto habría que sumar la promoción en ferias turísticas, como la campaña 'Magaluf for All'; la construcción y mejora de infraestructuras turísticas, como el propio paseo marítimo de Magaluf o un espacio deportivo de tenis en Can Misses; o en servicios para la seguridad y control del turismo.

Hace unos meses se inauguró el nuevo paseo marítimo de Magaluf y, pese a ser presentado como "un éxito", los ecologistas han censurado que estas inversiones millonarias respondan, principalmente, "a los intereses económicos de los empresarios turísticos".

"El dinero público del ITS tiene que dejar de ir a los bolsillos del turismo e invertirse en la preservación y restauración del territorio, gravemente afectado por el turismo", han planteado.

Además, han apuntado que la ecotasa "no contribuye" a la transformación del modelo turístico, ya que el turismo "continua creciendo" y con un tipo de turismo "cada vez más lujoso" que tiene un impacto ecológico "mayor", puesto que "consume más recursos".

"El dinero público del ITS se tiene que dejar de invertir en la financiación de la economía turismo. Si el turismo quiere dinero que lo saque de los beneficios millonarios que tiene cada año. El 85,7 por ciento de los baleares ya confirmaron, en un estudio, que la calidad de vida mejoraría si hubiera menos turismo", han argumentado.