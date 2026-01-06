Frío en Mallorca: algunos puntos podrían bajar hasta los -3ºC

Archivo - Nieve en la Serra de Tramuntana. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará esta medianoche aviso amarillo por frío y temperaturas bajo cero en Mallorca.

Según la información de la Aemet consultada por Europa Press, el aviso estará vigente hasta las 07.59 horas del miércoles por temperaturas que podrían alcanzar los dos o tres grados negativos en diferentes puntos de la isla.

También a medianoche se mantendrá para Menorca el aviso naranja por fuerte viento y fenómenos costeros. Se esperan intervalos de 60 a 70 km/h (fuerza 8) de viento del norte y olas de 4 a 5 metros con ola máxima esperable de 8 a 9 metros.