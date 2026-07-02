La Fundació Bit participa en una jornada en Toulouse sobre innovación sostenible en agroalimentación

Un proyecto europeo reúne en Toulouse a 60 representantes para impulsar la economía agroalimentaria en Baleares. - CAIB

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto europeo ha reunido este jueves en Toulouse (Francia) a cerca de 60 representantes institucionales, entidades del ecosistema de innovación, empresas y responsables europeos para impulsar la economía circular y la sostenibilidad del sector agroalimentario en Baleares, Occitania y Cataluña.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, la Fundación Bit ha participado en el encuentro final del proyecto Circular Economy and Sustainable Agri-Food in the Mediterranean (Cesam), una iniciativa que reúne a socios de las tres regiones para desarrollar soluciones innovadoras aplicadas al sector agroalimentario.

Durante la jornada se han presentado los 16 proyectos innovadores desarrollados por las pymes participantes en Cesam, así como una entrega de premios para reconocer las iniciativas más destacadas y varios espacios de encuentro entre empresas, instituciones y agentes del ecosistema de innovación con el objetivo de favorecer nuevas colaboraciones.

Asimismo, los socios del proyecto han participado en una mesa redonda para compartir los resultados obtenidos y el impacto de la iniciativa en las tres regiones participantes.

Además, la directora de Cooperativas Agroalimentarias de Baleares, María Francisca Parets, ha intervenido en una conferencia sobre el futuro sostenible del sector agroalimentario junto a otras expertas de la región mediterránea, donde se han abordado los principales retos y oportunidades.

El programa también ha incluido una presentación sobre las oportunidades de financiación europea para pymes, organizada por la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Innovación y de las Pymes, seguida de un intercambio de experiencias sobre el programa I3 y el propio proyecto.

La iniciativa promueve la transición hacia un modelo agroalimentario más sostenible mediante la cooperación entre Baleares, Cataluña y Occitania y está financiada en un 70 por ciento por la Unión Europea.

El consorcio está integrado por la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, Agri Sud-Ouest Innovation, ACCIÓ, la Fundación Bit y las empresas NewTimes, Asclepios Tech, Terracor, Derypol y GoZeroWaste.

A través de esta colaboración se desarrollan soluciones innovadoras para ámbitos como el tratamiento y la reutilización de aguas industriales, el uso eficiente del agua, el desarrollo de envases sostenibles, la optimización de procesos, la reducción de residuos y la recuperación y valorización de coproductos.