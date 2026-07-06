La Fundació Deixalles atiende a más de 1.550 personas y evita la emisión de 9.470 toneladas de CO2 en 2025

Presentación de la memoria de la Fundació Deixalles - FUNDACIÓ DEIXALLES

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Deixalles ha atendido a 1.557 personas en sus programas sociales durante 2025, año en el que su actividad ha evitado la emisión de 9.370 toneladas de dióxido de carbono (CO2).

Así lo recoge la memoria anual de la entidad, presentada este lunes, que constata su crecimiento y el refuerzo de la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad a través de la economía circular.

Durante el último año, la entidad ha incrementado un 5% los ingresos en comparación con 2024 y ha mantenido una plantilla de 202 trabajadores, de las que el 59% son mujeres.

Según han destacado en la presentación, la inserción sociolaboral continúa siendo el principal eje de su actividad. Durante 2025, 197 personas con baja empleabilidad han participado en itinerarios prelaborales y el 81% ha mejorado sus competencias sociales y laborales.

Asimismo, 1.053 personas han sido atendidas por los servicios de orientación laboral, con una tasa de inserción del 41% entre las personas que han iniciado un itinerario.

La entidad también ha desarrollado programas específicos de formación para personas vulnerables, con 47 participantes y una inserción laboral del 48%, así como servicios especializados de atención a personas con problemas de salud mental, que han llegado a 94 personas el año pasado.

Igualmente, durante 2025 se han formalizado 162 contratos de inserción a través de las empresas de inserción vinculadas a la entidad y de diferentes servicios ambientales que desarrolla conjuntamente con administraciones públicas y empresas.

En materia ambiental, Deixalles ha recogido y seleccionado 2.749 toneladas de materiales, de las que el 63% se ha destinado a la reutilización.

En cuanto a la recogida selectiva textil, con 290 contenedores distribuidos durante 2025 se han recogido 1.656 toneladas de ropa y complementos.

También han destacado el trabajo del Centro de Preparación para la Reutilización de Inca, que ha gestionado 191 toneladas de aparatos electrónicos y eléctricos, así como la consolidación del proyecto 'Fem que Circuli'.

Deixalles ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que continúe donando todos aquellos materiales que todavía pueden tener una segunda vida.