La Fundació Miró contará con tres exposiciones sobre los efectos de la guerra, medioambiente y danza en la Nit de l'Art

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sede en Mallorca de la Fundació Pilar i Joan Miró ofrecerá a los visitantes de la Nit de l'Art un recorrido por tres exposiciones que tratan sobre los efectos de la guerra en la población civil, la dificultad para reciclar ciertos materiales o la combinación de distintas artes, con la danza como vehículo principal.

Las muestras se han presentado este jueves y al acto ha asistido el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Las muestras podrán ser visitadas desde este viernes 19 de septiembre hasta el 23 de marzo del próximo año, en diferentes espacios de la fundación.

De este modo, la propuesta 'Utopía del Lodo y Sashimi de Bruma' de Grip Face ocupará las dependencias del Espai Cúbic, mientras que 'La biblioteca' de Stella Rahola Matutes estará a disposición del público en el Espai Zero y 'La máscara habitada' de Mabi Revuelta será ubicada en el Auditori y el hall-1.

En la presentación ante los medios de comunicación han estado presentes también el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, la directora de la Fundació Pilar i Joan Miró, Antònia Maria Perelló, y los autores de las exposiciones, que han profundizado en torno al contenido de sus respectivos proyectos.

Durante su intervención, el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura ha destacado la importancia de que los espacios municipales colaboren activamente con un evento de las características de la Nit de l'Art, que este sábado completará una nueva edición bajo la organización de la asociación de galeristas Art Palma Contemporani, el apoyo del Ayuntamiento de Palma y otras instituciones.

En palabras de Bonet, la calidad de las propuestas comprendidas en la Nit de l'Art de 2025 "pondrá de manifiesto la profunda transformación que ha experimentado Palma" como entorno cultural, que la hace "digna" a optar a la Capitalidad Europea de la Cultura del año 2031.

En cuanto a las exposiciones que el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, inaugurará este viernes en la Fundació Pilar y Joan Miró, el regidor ha elogiado el trabajo de sus autores, y les ha agradecido su aportación para hacer de Palma "un territorio orientado a la excelencia creativa y artística", al asumir "un rol de liderazgo dentro del contexto mediterráneo".

'Utopía del Lodo y Sashimi de Bruma' es una instalación inmersiva que reflexiona sobre el actual panorama bélico, al proyectar especialmente su atención en los efectos devastadores de la guerra en la población civil y los más pequeños, y trasladar un mensaje pacifista.

Grip Face es el nombre artístico de David Oliver, que ha creado 12 esculturas suspendidas que, en realidad, son máscaras sujetas por cuerdas de espinas y que están dispuestas formando el símbolo de la Unión Europea.

El autor se ha inspirado en las noticias provenientes de los conflictos bélicos de Gaza o Ucrania y recrea elementos infantiles como los columpios para remarcar la fragilidad de los niños y niñas que se ven inmersos en escenarios de guerra.

Nacido en Palma en 1989, Oliver ha compartido su obra con el público de muchos lugares, desde Viena a Seúl, Madrid o México. Recientemente, el artista mallorquín ha expuesto en el Museo Parco, en Tokio, y en la galería Yiri Arts, en Taipei.

Comisario, además de creador, Grip Face trabaja actualmente en el que será su tercer libro, que publicará con la prestigiosa editorial Stolen Books.

Por su parte, Stella Rahola Matutes ofrece en 'La biblioteca' todo un conjunto de montajes instalativos y escultóricos que abordan situaciones que afectan a diferentes materiales residuales de imposible reutilización.

Para hacer posible esta muestra de más de 2.000 piezas de descarte de vidrio borosilicato, la artista ha realizado un intensivo trabajo de campo, para recoger estos recursos en diversos talleres de Catalunya y disponer de la colaboración de maestros artesanos.

El vidrio borosilicato es una variedad de gran resistencia y ultra claro que únicamente puede ser trabajado manualmente y que precisa de temperaturas más elevadas que el vidrio común para fundirlo.

Esta circunstancia impide la existencia de una planta de fusión de esta modalidad para reanudar el ciclo de producción, de tal forma que las piezas de descarte de vidrio borosilicato no pueden ser recicladas.

Nacida en Barcelona en 1980, Stella Rahola Matutes estudió Arquitectura y cuenta con un Máster en Bellas Artes por la Goldsmiths University, en Londres (2019). Entre sus últimas exposiciones, cabe destacar las que ha llevado a cabo en Barcelona (entre ellas, 'La biblioteca', que ahora se presenta en Palma), Ibiza o Londres.

Por último, 'La máscara habitada', propuesta que llega de la mano de la artista vasca Mabi Revuelta, es una creación audiovisual que relata la experiencia de dos personajes que coinciden en Son Boter, taller de trabajo de Joan Miró.

A partir de la interpretación de la bailarina de danza contemporánea Pilar Andrés, y las voces de Ena Fernández y Gabriel Ocina, la autora elabora una original narrativa que se proyecta entre los límites de la danza, el cine, la fotografía y la escultura.

Nacida en Bilbao en 1967, Mabi Revuelta suele explorar temas universales como la relación entre realidad y ficción, la fusión de géneros y la utilización de estrategias didácticas que ponen en valor el arte como catalizador del cambio social.

Entre sus muestras individuales, conviene remarcar 'Acromática. Una partida inmortal', que presentó en Bilbao y Madrid, así como los proyectos realizados en equipamientos culturales tan prestigiosos como el museo Guggenheim, el museo Artium o la Academia de España en Roma.