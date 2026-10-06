La Fundació Sa Nostra inaugura este viernes la segunda temporada de Experiencias Musicales en Can Tàpera - FUNDACIÓ SA NOSTRA

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Sa Nostra inaugurará este viernes a las 20.00 horas la segunda temporada de Experiencias Musicales, el ciclo de conciertos que vuelve a la Sala Capella de Can Tàpera.

La nueva temporada reunirá 27 conciertos entre el 9 de octubre y el 28 de mayo del año que viene cada viernes a las 20.00 horas con propuestas de música de cámara, voz, piano, cuerda y percusión, entre otros.

La fundación ha explicado este martes en un comunicado que la programación invita al público a escuchar con curiosidad, descubrir otras miradas y disfrutar de la música en directo a lo largo de estos ocho meses.

Esta segunda edición tiene el objetivo de romper con el formato tradicional de concierto y transformar cada recital en una experiencia única. Así, la música funcionará como eje vertebrador de una agenda que se abrirá al diálogo con otras manifestaciones culturales como el cine, la palabra o la danza.

El punto de partida será el concierto inaugural de este viernes 9 de octubre, concebido como una presentación de todo aquello que el público podrá descubrir durante los próximos meses.

La velada combinará la presentación de la nueva programación con diversas actuaciones musicales intercaladas. Durante el concierto, el público podrá escuchar piano, violonchelo, oboe y voz, en un encuentro pensado para dar el pistoletazo de salida a la temporada y mostrar la diversidad de propuestas que pasarán por Can Tàpera.

Durante los primeros meses, la Sala Capella acogerá conciertos como 'Remembrances líriques', con Laura Molina, soprano, y Jaume Rojano, piano; 'F. Schubert: La Truita', con una formación integrada por voz, viola, violonchelo, contrabajo y piano; o 'Vine tu i les cançons. Homenatge a Conxita Badia', organizado por la Acadèmia 1830.

El mes de noviembre continuará con propuestas como 'Two Little Rooms', con Aina Zanoguera y Gori Matas; 'L'edat de la innocència', con Begoña Gómez y Jesús López; y 'Ricercare', organizado por la Acadèmia 1830. En diciembre, la programación incluirá un homenaje a D. Shostakóvich y 'La música parla', una propuesta que une música y palabra.

Con la llegada de 2027, el programa continuará ampliando formatos y repertorios, pues habrá propuestas dedicadas a la percusión, el arpa y el oboe, así como conciertos que explorarán la relación entre cine y piano, el romanticismo, el 'lied' o el encuentro entre diferentes periodos y lenguajes musicales.

Los últimos meses de la temporada incluirán también propuestas como 'Fermata'; 'Coronado de sueños: piano i poesia', un concierto dedicado a Schumann y Chopin; 'El llibre vermell de Montserrat' o 'Música Bruixa'. El ciclo llegará a su tramo final durante el mes de mayo con tres nuevas citas antes de cerrar la temporada el día 28 de ese mes.

Experiencias Musicales mantiene la voluntad de convertir la Sala Capella de Can Tàpera en un espacio de proximidad entre artistas y público, "donde dejar de lado el ritmo cotidiano y dedicar tiempo a la escucha, la emoción y todo aquello que una actuación en directo puede despertar".

Este planteamiento da continuidad a la filosofía con la que nació el proyecto. Desde su primera edición, Experiencias Musicales se concibió con la voluntad de ofrecer una vivencia que fuera más allá de la música y de generar diálogos interdisciplinarios entre diferentes lenguajes artísticos.

La segunda temporada mantiene esta esencia y continúa apostando por una programación estable en la que artistas y público puedan encontrarse de una manera "íntima y cercana". Cada propuesta ofrecerá una manera diferente de acercarse a la música, ya sea a través de una obra conocida que permite volver a escuchar con otros oídos, de un repertorio por descubrir o del encuentro entre disciplinas artísticas.