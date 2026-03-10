La Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia convoca un concurso de oposiciones de 60 plazas. - CAIB

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal ha publicado la convocatoria para cubrir 60 puestos de trabajo de personal laboral a través del sistema de concurso oposición.

El proceso selectivo, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, contempla plazas de valorador, enfermero, arquitecto de software, ingeniero industrial, técnico en relaciones laborales, responsable de compras, trabajador social, administrativo, auxiliar administrativo, fisioterapeuta, técnico de integración social, conductor, gobernante, auxiliar de recepción, celador, limpiador, ayudante de cocina y auxiliar técnico sociosanitario.

Las plazas a cubrir son tanto en los servicios generales de Ibiza y Mallorca y del Servicio de curatela y apoyo, como de las residencias Son Llebre, Son Tugores, Can Blai, Sa Serra, Son Güells y Can Raspalls.

El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el 4 de enero de 2027 y finalizará el 24 de enero de 2027.

A este proceso se suma la convocatoria, publicada también en el BOIB de un concurso de oposición para cubrir 24 plazas de personal laboral por promoción interna en Ibiza y Mallorca.

Todas estas plazas percibirán la mejora de las condiciones salariales aprobadas a finales de 2025 por el Govern. Según la calendarización estipulada, todos los trabajadores de la Fundación habrán percibido en 2027, de forma escalonada, un incremento salarial de hasta 6.300 euro brutos anuales según categoría.