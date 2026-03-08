La Fundación Bit dará a conocer sus servicios a emprendedores de base tecnológica en Eivissa - CAIB

EIVISSA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bit ha organizado una jornada informativa destinada a dar a conocer sus servicios de apoyo a emprendedores de base tecnológica.

El evento tendrá lugar en el CentreBit Eivissa el próximo 11 de marzo a las 10.30 horas, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

Durante la jornada se presentarán los diferentes servicios que la Fundación Bit pone a disposición de las empresas y proyectos innovadores, especialmente a través del programa Emprenbit, orientado a impulsar la creación y consolidación de empresas de base tecnológica en Baleares.

El encuentro incluirá también testigos reales de emprendedores que han participado en el programa. En este sentido, la empresa Last Minute Boat compartirá su experiencia dentro de la incubadora Emprenbit, explicando el proceso de desarrollo de su proyecto y el apoyo recibido.

Además, la Dirección General de Innovación y Transformación Digital presentará la convocatoria de ayudas Turboconvo, una línea de subvenciones destinada a mejorar la capacidad de innovación y digitalización de las pequeñas y medianas empresas.

La jornada se completará con una presentación de los servicios de apoyo a la innovación que ofrece la Fundación Bit para ayudar las empresas a impulsar proyectos innovadores y reforzar su competitividad.