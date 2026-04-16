La Fundación Bit licita la mejora del alumbrado público del ParcBit por 838.300 euros

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PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Bit ha publicado la licitación del contrato de obra del proyecto de mejora del alumbrado público del ParcBit, con un valor estimado de 838.320 euros.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, esta actuación tiene como objetivo la renovación y optimización del sistema de alumbrado del parque tecnológico, con criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y mejora de la calidad del entorno.

La intervención se enmarca dentro del Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento al ParcBit, dotado con cerca de 68 millones de euros, concretamente en la línea estratégica de Inversiones en infraestructura y entorno natural.

Esta línea tiene como finalidad impulsar la rehabilitación, modernización y adaptación de las infraestructuras públicas para transformar el ParcBit en un espacio más funcional, agradable y respetuoso con el medio ambiente. Así, se pretende dar respuesta a las necesidades actuales de las empresas, profesionales y emprendedores que operan en el parque.

La licitación está abierta a todas las empresas interesadas que cumplan los requisitos establecidos y se tramita a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde puede consultarse toda la información del procedimiento.

Con esta licitación, la Fundació Bit y ParcBit reafirman su compromiso con el servicio público, así como con la mejora continua de las infraestructuras del Parque Balear de Innovación y Tecnología y el crecimiento del ecosistema de innovación de la comunidad.